Dünyanın En Büyük Turizm Grubu Blockchain Teknojisi İçin Hazırlanıyor
Advert Advert Advert

Dünyanın En Büyük Turizm Grubu Blockchain Teknojisi İçin Hazırlanıyor


Dünyanın En Büyük Turizm Grubu Blockchain Teknojisi İçin Hazırlanıyor
Dünyanın En Büyük Turizm Grubu Blockchain Teknojisi İçin Hazırlanıyor Tuğçe Gürel - Tarih: 13-02-2018 Saat: 16:40
Anasayfa Turizm Dünyanın En Büyük Turizm Grubu Blockchain Teknojisi İçin Hazırlanıyor

Dünya genelindeki en büyük turizm grubu olarak nitelendirilen Tui Group'un verimliliği artırabilmek amacıyla blockchain teknolojisinden yararlanmak için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Toplam 180 ülke genelinde bin 600 adet turizm acentesi, 6 hava yolu şirketi, 150'yi aşkın uçak ve 300'ü aşkın oteliyle hizmet veren dünyanın en büyük turizm grubu olarak nitelendirilen Tui Group'un, tatil sezonunun kapalı olduğu ekim ayı ve aralık ayı dönemi içerisinde 99.6 milyon euro zarar ettiği bildirildi.

Niki'nin Şirkete Yükü 20 Milyon Euro

Geçtiğimiz sene içerisinde iflasını duyuran hava yolu şirketi Niki'nin, Tui Group'a yükünün 20 milyon euro seviyesinde bulunduğu açıklanırken, şirketin kendi otellerinde ve yolcu gemilerinde artış gösteren gelirine rağmen tur operatörlüğü işindeki zarar arttı. Satışların söz konusu dönem içerisinde yüzde 8 artış göstererek 3.5 milyar euroya çıksa dahi FAVÖK'ün yüzde 59 düştüğü ifade edilirken, Tui Group'un otellerdeki satışlarını yüzde 91.9 seviyesinde, kruvaziyer turizmindeki satışlarını ise yüzde 33.5 seviyesinde arttırdığı bildirildi. 

Senelik toplam borç tutarının 1.52 milyar euro seviyesinden 874 milyon euroya gerileten şirketin, ilk çeyrek baz alındığındaki zararını önceki döneme kıyasla üçte iki seviyesinde azalttığı belirtildi. 

Öte yandan Tui Group tarafından düzenlenen olağan yılın ilk mali toplantısı çerçevesinde 3 adet Riu otelinin satışının yapıldığı dile getirilirken, söz konusu otellerden 38 milyon euro seviyesinde bir gelir sağlandığı açıklandı. 

Blockchain Teknolojisine Geçiyorlar

2018 senesinin yaz sezonu adına kendi markası ile 7 otel açılışı yapacağını duyuran 214 bin yatak kapasitesi bulunan şirketin, verimliliği artırabilmek adına blockchain teknolojisinden yararlanmaya hazırlandığı ifade edidi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tui Group'Un CEO'su Fritz Houssen ise, blockchain teknolojisi sayesinde kendilerine ait doluluk oranı artırma sisteminin kurulumunu yapacaklarını ve ellerinde olan yatak kapasitesini daha verimli bir şekilde kullanacaklarını dile getirdi. 

TUI AG Tui Group Türkiye Avrupa Nikki Riu Otel Blockchain teknolojisi blok zinciri teknolojisi
KREDİ HABERLERİ
Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri Bankaların nakit ihtiyacı için sunmuş oldukları kredi seçeneği pek çok kişinin rahatlamasını sağlasa da ödemeler sırasında bazen çeşitli zorluklar yaşanabiliyor. Aylık ödemelerde yaşanan bazı sıkışıklıklar...
Bankaların Kredi Başvurusunu Reddetme Sebepleri
Bankaların Kredi Başvurusunu Reddetme Sebepleri Nakit para ihtiyacı olan kişilerin tercih ettikleri banka kredisi seçeneği için gerekli başvuruların yapılması gerekiyor .Kredi almak isteyen kişi öncelikli olarak bankaya başvuru yapacak birkaç yöntem arasından kendisine uygun olanı seçebilir.
Erken Ödenen Kredilerde İndirim İmkanı
Erken Ödenen Kredilerde İndirim İmkanı Bankalar tarafından vatandaşlara verilen kredilerin bankaya geri ödemeleri belirli taksitler dahilinde gerçekleştiriliyor. Tüketicilerin ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için ödemeler aylık taksitlere bölünüyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küresel Piyasada Brent Petrol Fiyatı! OPEC Raporu Ham Petrolde Beklenen Etkiyi Yaratmadı
Küresel Piyasada Brent Petrol Fiyatı! OPEC Raporu Ham Petrolde Beklenen Etkiyi Yaratmadı
Altın Hesaplarına Bir Yılda 21,1 Ton Ekledik!
Altın Hesaplarına Bir Yılda 21,1 Ton Ekledik!