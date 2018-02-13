Sberbank'ın CEO'su Duyurdu: Gelen Teklif Çok İyi!

Geçtiğimiz haftalarda kulislerde satışı gerçekleştirileceği yönünde bilgiler dolaşan Denizbank ile alakalı, yüzde 99.85 seviyesindeki hissesini elinde tutan Sberbank tarafından resmi bir açıklama yapıldı.

Denizbank'ın Satışı İçin İyi Bir Teklif Geldi

Gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısının ardından Sberbank'ın CEO koltuğunda oturan Herman Gref tarafından açıklama yapıldı. Gref Rusya'nın başkenti Moskova'da basın mensuplarına gerçekleştirdiği açıklamasında, Denizbank'ın satış işlemiyle alakalı görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, görüşmeler neticesinde Denizbank'ın satışına ilişkin oldukça iyi derecede bir teklifin geldiğini ifade etti.

Sberbank'ın CEO'su olan Herman Gref, ayrıca 2017 senesinde yurt dışı birimlerinden 40 milyar ruble tutarında bir gelir elde edildiğini dile getirdi. Uluslararası rekabetin oldukça çetin geçtiğine dikkatleri çeken Gref, Rusya'ya ilişkin yaptırımlar dolayısıyla istikrarlı sonuçlar elde edebilmenin güç olduğuna vurgu yaptı. Tüm bunlara rağmen Denizbank'ın performansının iyi olduğunu söyleyen Sberbank CEO'su Gref, Sberbank'ın Türk piyasasının geleceğini olumlu yönde değerlendirdiğini söyledi.

Yurt dışında herhangi bir büyüme planlarının bulunmadığını işaret eden Gref'in söylemlerinin yanı sıra, konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiler çerçevesinde satışla ilgili olanlar içerisinde Körfez ülkelerinden Bahreyn'in, Katar'ın ve Dubaili bazı bankaların adının geçtiği biliniyor.

Emirates NBD Ağır Basıyor

Öte yandan Denizbank tarafından geçtiğimiz ay içerisinde olası satışla alakalı bir açıklama gerçekleştirilmiş ve bu açıklama çerçevesinde, Sberbank'ın Denizbank'ta yer alan hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC tarafından satın alınması durumuna da içerisinde barındıracak bir biçimde, Denizbank AŞ ile alakalı olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başlandığı ifade edilmişti. Emirates NBD'nin ise Dubai'nin en büyük bankası konumunda yer aldığı biliniyor.