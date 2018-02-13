Bakanlık Fikirtepe İçin Harekete Geçti! İrtibat Ofisi Kuruluyor
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Bakanlık Fikirtepe İçin Harekete Geçti! İrtibat Ofisi Kuruluyor


Bakanlık Fikirtepe İçin Harekete Geçti! İrtibat Ofisi Kuruluyor
Bakanlık Fikirtepe İçin Harekete Geçti! İrtibat Ofisi Kuruluyor Tuğçe Gürel - Tarih: 13-02-2018 Saat: 17:42
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Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm çerçevesinde bazı projelerde vatandaşların mağduriyet yaşadığına dair ortaya atılan haberlerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklama kapsamında mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla irtibat ofisi kurulacağı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul'a bağlı Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla alakalı vatandaşların yaşamış olduğu mağduriyetlerin hızlı bir biçimde çözülebilmesi adına irtibat ofisi açılacağının bilgisi verildi. 

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklama çerçevesinde, İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Dumlupınar ve Fikirtepe mahalleleriyle, Eğitim ve Merdivenköy mahallelerinin bir bölümünü içine alan riskli alandaki kentsel dönüşüm çalışmalarının özel sektör ve hak sahipleriyle uzlaşma esasına bağlı olarak sürdüğü belirtildi. 

Bakanlık İrtibat Ofisi Kuracak

Açıklama kapsamında, gelinen nokta baz alındığında bazı proje adalarında inşaat firmalarıyla hak sahipleri arasında sorun oluştuğuna ilişkin haberlerin basın yayın organlarında yer aldığı belirtilirken, Fikirtepe kentsel dönüşüm faaliyetleri sürecinde, projeden etkilenecek olan vatandaşlara direkt olarak ulaşılarak yerinde ve doğru bir biçimde bilgilendirilmesi, tarafların arasında koordinasyonun sağlanması, yaşanabilecek aksaklıklara yerinde müdahalenin yapılarak hızlı ve etkin çözümler üretilebilmesi amacı ile proje alanına bakanlık tarafından ofis kurulacağı bildirildi. 

Kısa bir zaman dilimi içerisinde faaliyete alınacak irtibat ofisiyle mağdur olan vatandaşlarla hızlı biçimde iletişime geçilip, sorunların çözülmesinin hedeflendiği belirtildi. Fikirtepe'ye ilişkin sürdürülen çalışmaların güncel durumuna yönelik bilgiler verilen açıklama çerçevesinde, Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesinde bakanlık tarafından onaylı plan doğrultusunda belirlenen 61 adet proje adası bulunduğu ifade edildi. 

36 Ada İçin Anlaşma Sağlandı

Öte yandan yine açıklamada ada bazında gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde 36 adet yapı adasında malikler ve firmalar arasında yüzde 100 seviyesinde anlaşıldığı ve söz konusu adalardan 25 adetinde yapı ruhsatının düzenlenip, uygulamaya başlandığı bildirildi. 17 yapı adasında ise imza aşamasında üçte ikilik çoğunluğun sağlandığı vurgulanırken, diğer yapı adalarında da görüşmelerin ve dosya üstündeki incelemelerin sürdüğü belirtildi. 

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