Piyasalara Şoklanmış Hamsi Sürülüyor!

Ülkedeki deniz avı sezonu tarihleri olarak bilinen 1 Eylül ila 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 3 milyon 503 bin 103 dolar değerinde hamsi ihracatının yapılmasına rağmen, vatandaşlar tarafından beklenilen hamsiler tezgahla buluşamadı. Ülkede önemli geçim kaynaklarından biri olarak görülen balıkçılıkta oldukça zor günler yaşanıyor.

Piyasalara Dondurulmuş Balık Sürülüyor

Her geçen sene kuraklıkta daha çok artış görülen denizler, gerek vatandaşların gerekse balıkçıların yüzünü bu senede güldürmedi. Türk balıkçılarının komşu sulara gidememesinden dolayı piyasalara dondurulmuş balık sürüldüğü belirtilirken, şoklanmış olan balıkla kandırılmaya başlayan vatandaşların ise balık tezgahlarının yanından dahi geçmediği ifade ediliyor. Taze hamsilerin fiyatlarının 12.5 TL ila 15 TL arasında değişiklik gösterdiğine vurgu yapılırken, mezgitin 10 TL'den, istavritin ise 12.5 TL ila 15 TL arasından alıcı bulduğu belirtiliyor.

Özellikle kışın ocak ve şubat aylarındaki sert koşullarla balık fiyatlarının tavanı gördüğü dönemde, bahsi geçen konuda uyanık davranmanın ve balık alımı yaparken iyi incelemenin önemi vurgulanıyor.

Trabzon'un Moloz mevkiinde balıkçılıkla uğraşan Turgay Memiş konu hakkında açıklamalarda bulunarak, Karadeniz'in simgesi konumunda bulunan hamsinin tükenmek üzere olduğuna vurgu yaptı.

Fiyatların yüksek seyrettiğinden yakınan Memiş, hamsi kasasının 160 TL ila 180 TL arasında değişiklik gösterdiğini dile getirerek, iyi olan hamsinin kilo fiyatının 12.5 TL ila 15 TL arasında olduğunu belirtti. Piyasalarda şoklu hamsinin olduğunu ifade eden Memiş, bu hamsilerin kilo fiyatının ise 10 TL'den satıldığına değinerek, vatandaşların iyi hamsinin fiyatından dolayı şoklu hamsiyi tercih ettiğini söyledi. Bunun tamamıyla toptancıların suçu olduğunu savunan Memiş, piyasalara 3-5 senedir donmuş hamsinin sürüldüğünü belirtti.

Halkın Yiyeceği İstavrit ve Mezgit

Vatandaşların bahsi geçen sebepten dolayı iyi hamsiyi alıp yemediğini söyleyen Memiş, halkın yiyeceğinin istavrit ile mezgit olduğunu belirtti. Balık fiyatlarının şu dönemde ucuz olduğunun altını çizen Memiş, denizlerde balık olmadığını ve yavaş yavaş neslinin tükendiğini savundu.