Credit Suisse Faizlerin Arttırılmasını Bekliyor

Credit Suisse’nin ekonomistleri, ABD Merkez Bankası’nın 2018 yılı içerisinde 4 defa faiz artırımı yapacağını tahmin ettiklerini açıkladı. İsviçre’nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Credit Suisse tarafından yapılan bu açıklamadan sonra gözler ABD’nin Merkez Bankası olan FED’e döndü.

Credit Suisse’in yetenkli ekonomistleri bugün FED ile ilgili açıklamalarda bulundu. Janet Yellen’den sonra başa geçen Jerome Powell’in başkanlığında olan FED için 2018 yılında 3 kez maliyetlerin arttırılmasını söyleyen banka, bu tahminini değiştirerek 4 kez faiz artışı yaşanacak dedi.

Yaptıkları piyasa araştırmalarına ve ABD Merkez Bankası’na ait olan verilere göre yapmış oldukları tahmini değiştiren İsviçre merkezli dev yatırım bankasının, vergi reform yasası ile birlikte ekonomik büyüme tahminleri de yükseldi.

Ekonomik Büyüme Hızlanacak

Credit Suisse ekonomistleri tarafından yorumlanan ABD Merkez Bankası’nın (FED), bu yıl içerisinde 4 defa faiz artışı yapması halinde vatandaşların bu duruma karşılık tepki göstereceğini de ifade etti. Aralık ayında Kongre’den geçen vergi reform yasasının ışığında gerçekleşecek olan faiz artışlarının ekonomik büyümeye olumlu yönde etki edeceğini ifade eden Credit Suisse ekonomistleri, beklenenden daha büyük bir ekonomik büyüme hızı gerçekleşebilir dedi.

ABD ekonomisinin tam istihdam seviyesinde ya da tam istihdama yakın bir seviyede olması için FED’in ihtiyatlı davranması gerektiği uyarısında da bulunan banka için pozitif talep şoklarına karşılık hazırlıklı olunması gerektiğini de savundu. ABD Merkez Bankası’nın pozitif talep şoklarına karşılık yanıtlarını sıklaştırması gerektiğini dile getiren dev yatırım bankasına göre, FED’in talep şoklarına karşılık yanıtlarını hızlandırması gerekiyor.