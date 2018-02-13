Döviz Borcu Düzenlemesi Yapılacak
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Döviz Borcu Düzenlemesi Yapılacak


Döviz Borcu Düzenlemesi Yapılacak
Döviz Borcu Düzenlemesi Yapılacak Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 13-02-2018 Saat: 19:48
Anasayfa Eko Gündem Döviz Borcu Düzenlemesi Yapılacak

Bloomberg’e konuşarak büyük şirketleri kapsayan döviz borçlanma düzeni için açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı, 2.000 firmanın bu düzenleme içerisinde yer aldığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyük şirketler hakkında gerçekleşecek olan döviz borcu düzenlemesi için bazı açıklamalarda bulundu. Şimşek, yapılacak olan düzenlemede çalışmaların hızlanacağını ve Haziran ayına kadar düzenlemenin tamamlanacağını belirtti.

Bloomberg’e konuşarak büyük şirketleri kapsayan döviz borçlanma düzeni için açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı, 2.000 firmanın bu düzenleme içerisinde yer aldığını söyledi. Dövizle borçlanma düzenlemesinde yapılacak olan düzenlemelerin Tek Hazine Hesabı’ndaki ekonomik baskılardan kaynaklanmadığını da ifade eden Şimşek, küçük ve orta ölçekli firmalar için bu düzenlemenin şart olduğunu dile getirdi.

Firmaların almış olduğu risklerin farkında olduklarını ve bu riskleri yönetmekte yaşanan basiretsizliklerin ekonomik dalgalanmalara sebebiyet verdiğini söyleyen Mehmet Şimşek, ekonomik dalgalanmaların önüne geçmek için bu düzenlemenin yapıldığını da belirtti.

Hedge İmkanı Sunmayı Düşünüyoruz

Bloomberg’e konuşarak dövizle borçlanma hakkında yapılacak olan düzenlemeler için açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, küçük ve orta ölçek büyüklüğünde yer alan firmalara hedge imkanı sunmayı düşündüklerini de dile getirdi.

Küçük ve orta ölçekli şirketlerin ellerinde makine ve malzeme olmadığı takdirde ihracat yapmadığını belirten Şimşek, büyük şirketlerin kur riskini yönetmek amacı ile hedge imkanına sahip olması gerektiğini ifade etti.

Kurumların geçici nakit fazlalıklarının daha iyi yönetilmesini sağlayacak olan yeni düzenleme ile ekonomik dalgalanmaların önüne geçileceğini ifade eden Şimşek’e göre dövizle borçlanmada kısa vadeli borçlar oldukça önemli bir unsur olarak şirketlerin karşısına çıkıyor. Kısa vadeli borçlanmaların borç yönetiminde daha etkin bir hale getirilmesi gerektiğini savunan Şimşek, nakit yönetiminin etkin bir şekilde yapılacağının sözünü vererek konuşmasını tamamladı. 

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