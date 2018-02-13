İngiltere’nin TÜFE Oranı Yüzde 3 Arttı
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İngiltere’nin TÜFE Oranı Yüzde 3 Arttı


İngiltere’nin TÜFE Oranı Yüzde 3 Arttı
İngiltere’nin TÜFE Oranı Yüzde 3 Arttı Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 13-02-2018 Saat: 20:05
Anasayfa Eko Gündem İngiltere’nin TÜFE Oranı Yüzde 3 Arttı

İngiltere’nin Ocak ayına ait verilerini sunan kuruluşun açıklamasına göre beklentilerin üzerinde bir enflasyon artışı gerçekleşti.

İngiltere Uluslararası İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre yıllık bazda TÜFE oranı yüzde 3 artış gösterdi. İngiltere’nin Ocak ayına ait verilerini sunan kuruluşun açıklamasına göre beklentilerin üzerinde bir enflasyon artışı gerçekleşti.

Ocak ayında eğlence ve kültürel aktiviteler ile ilgili mal ve hizmetlerin fiyat artışının yukarı yönlü olduğunu belirten kurum, aynı dönem içinde yer alan yakıt fiyatlarının ise enflasyona karşı aşağı yönlü bir etki yaptığını söyledi.

İngiltere’deki ekonomistler tarafından yorumlanan TÜFE oranları için beklentileri karşılamadığını söyledi. Yüzde 0,6 oranında enflasyonda bir azalış bekleyen ekonomistler, yüzde 0,5 oranında azalış yaşandığını ifade etti. Aynı şekilde Ocak ayına ait enflasyon artışında yüzde 2 oranında bir beklenti içerisinde olan ekonomistler, Ocak ayına ait yıllık TÜFE oranında yüzde 2,7 oranında bir artış gerçekleştiğini de belirtti.

Faiz Artışı Yaşanabilir

İngiltere Uluslararası İstatistik Ofisi tarafından açıklanan TÜFE oranlarına karşılık açıklamada bulunan Markit Başekonomisti Chris Williamson, beklenenden yüksek bir enflasyon artışının gerçekleşmesi sebebi ile politikacıların üzerinde faiz artışına ilişkin baskıların oluştuğunu ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) tarafından gerçekleşecek olan faiz düzenlemelerinde Mayıs ayında bir artış yaşanabileceğini dile getiren Wiiliamson, kademeli bir şekilde faiz artışının da yaşanabileceğini söyledi.

BOE Başkanı Mark Carney ise ONS tarafından açıklanan verilere karşılık faiz artışı yaşanacağı uyarısında bulundu. Faizleri kademeli bir şekilde arttıracaklarını dile getiren Carney, geçtiğimiz Kasım ayındaki faiz artışından daha yüksek bir faiz artışının yaşanabileceğini ve faiz artışlarının kademeli olmasına rağmen hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi. 

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