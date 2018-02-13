Bakandan Sevgililer Günü Uyarısı
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Bakandan Sevgililer Günü Uyarısı


Bakandan Sevgililer Günü Uyarısı
Bakandan Sevgililer Günü Uyarısı Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 13-02-2018 Saat: 20:18
Anasayfa Eko Gündem Bakandan Sevgililer Günü Uyarısı

Bülent Tüfenkci, sosyal medya üzerinden alışverişlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların, büyük e-ticaret sitelerinin reklam ve tanıtımlarını çalarak taklitte bulunan sitelere karşılık dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, vatandaşları Sevgililer Günü için yapacakları alışveriş hakkında uyardı. Sosyal medya üzerinden alışverişlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların, büyük e-ticaret sitelerinin reklam ve tanıtımlarını çalarak taklitte bulunan sitelere karşılık dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya üzerinde gittikçe artan ve ürün satışı gerçekleştiren online alışveriş mağazaları hakkında uyarılarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, vatandaşların satın alacakları ürünlerin, satıcının kendisinden temin etmesi hakkında uyarılarda bulundu. Gerçekçi olmayan indirimlere, reklamlara, ilanlara ve fiyatlara inanılması gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, dolandırıcıların özellikle özel günlerde vatandaşları kandırdıklarını belirtti.

Mesafeli Satışlarda Tüketici Dikkatli Olmalı

Klasik alışveriş yönteminin giderek azaldığını ve insanların alışverişlerini bilgisayar ve cep telefonu yolu ile gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tüfenkci, mesafeli satışlarda tüketicinin dikkatli davranması gerektiğini ifade etti.

İletişim teknolojilerinde gerçekleşen gelişmelere bağlı olarak tüketicilerin tutum ve davranışlarında, tüketim alışkanlıklarında değişiklikler yaşandığını vurgulayan Bülent Tüfenkci, Sevgililer Günü, yılbaşı ve doğum günü gibi özel günler için internetten alışveriş yapılmasının uygun olmadığını belirtti. Bu tip özel günler için bilinen ve tanınan sitelerden alışveriş yapılmasını uygun gören Gümrük ve Ticaret Bakanı, mesafeli satışlarda mağdur duruma düşen vatandaş sayısının giderek artış gösterdiğinin altını çizdi.

Mesafeli satış yapacak olan tüketicilerin, satın almak istedikleri ürünün bulunduğu internet sitesinde satıcı ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Alışveriş yapılmadan önce satıcı hakkında araştırma yapılmasını tavsiye eden Tüfenkci, benzer sosyal medya mecralarında ürüne ait fiyatların karşılaştırılmasını önemle vurguladı. 

Bülent Tüfenkci Sevgililer Günü e-ticaret alışveriş
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