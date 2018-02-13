Borçları Ton Ton Azaldı

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, geçtiğimiz günlerde şirketleri hakkında açıklamalarda bulundu. 168 milyon dolar olan borçlarını 18 milyon dolara düşürdüklerini ifade eden Niyazi Önen, bu borcunda 4.5 yıl içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

1990 yılının sonlarına doğru Türkiye’de balık konserve üreticilerine Avrupa Birliği’nden bir şok haberi geldi. Bu habere göre balık konserveleri sıfır gümrük ile ihraç edilmeyecek, yüzde 24 oranında gümrük vergisi ödenmesi gerekecekti. Avrupa’daki pazar payını kaybetme eşiğine gelen balık konserve üreticilerinin başında yer alan Dardanel, Avrupa Birliği’nden gelen bu haberden sonra büyük bir borç batağına girmişti.

40 milyon dolar ile başlayan borç, zaman içerisinde 66 milyon dolara, 130 milyon dolara ve son olarak 168 milyon dolara kadar yükselmişti.

Şirketi Satmayı Düşündük

168 milyon dolar borçlanan Dardanel Ton için şirketi satmayı bile düşündüklerini dile getiren Niyazi Önen, borçlarını ödemeye ilişkin her türlü yolu değerlendiklerini ifade etti. 168 milyon dolar borçlarını ödemeye başladıklarını ve bu borcu 18 milyon dolara düşürdüklerinin altını çizen Önen, 4 bankaya karşı borçlarının kaldığını belirtti. Her ay bankalara 360 bin dolar ödeme yaptıklarını belirten Önen, 4.5 yıl içerisinde bu borcun kapanacağını söyledi.

168 milyon dolar borç karşısında şirketlerini satmayı düşündüklerini fakat bu karardan vazgeçtiklerini dile getiren Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, bu zamana kadar fazlası ile uğraştıklarını ve sonunda borçlarını ödemeyi başardıklarını dile getirdi.

36 ülke ile ihracat halinde bulunduklarını söyleyen Önen, yılda 20 bin ton balık aldıklarını ve bu balıkları konserve yaparak, sattıklarını söyledi.