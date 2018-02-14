Toplam Sanayi Ciro Endeksi 255,5'e Yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017'nin Aralık ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2017 yılındaki toplam sanayi ciro endeksi bir önceki sene ile kıyaslandığı zaman yüzde 28 oranında artış gösterdi. Bu artış ile toplam sanayi ciro endeksi 255,5 yükseldi. Benzer şekilde geçen senenin aralık ayında yıllık bazda da yüzde 27,2 oranında artış gösteren toplam sanayi ciro endeksi, bu artış ile 298,2'ye çıktı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksine bakıldığı zaman ise geçen yılın aralık ayında kasım ayına göre yüzde 1,5 oranında artış gösterdiği görüldü. Sanayinin alt sektörleri incelendiği zaman ise en fazla artış gösteren madencilik ve taşocakçılığı oldu. Söz konusu artış yüzde 4,4 oranında olup, bunun takibinde ise yüzde 1,4 ile imalat sanayi endeksi yer aldı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise, 2017 aralık ve kasım ayları kıyaslamasında yüzde 27,2 oranında artış gösterdi. Sanayinin alt sektörlerinde ise bu durum madencilik ve taşocakçılığında yüzde 20,4, imalat sanayi sektörü endeksinde ise yüzde 27,4 olarak görüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise geçen yılın dördüncü çeyrek döneminde üçüncü çeyrek dönemine kıyasla yüzde 8,3 oranında yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 29,3 oranında yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında ise aylık olarak en yüksek artış madencilik ve taşocakçılığı endeksinden gerçekleşti. Söz konusu artış yüzde 4,4 olup, imalat sanayi alt sektörlerinde bu durum yüzde 8,3 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu artışı ise yüzde 7,4 ile kağıt ve kağıt ürünleri imalatı ile yüzde 5,3'lük içeceklerin imalatı takip etti.