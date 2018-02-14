14.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Son zamanlarda borsanın en önemli gündem maddelerinden biri olan ABD enflasyon verisi. Gözler bu verilere çevrilmişken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ekonomistler ise yapmış oldukları analizlerde enflasyonunun yüzde 1,9 seviyesine düşeceğini öngörüyor. Ancak bu seviye ABD'nin beklediği bir sonuç değil. Enflasyonun yüzde 1,9 seviyesine düşmesi Türk Lirasını da etkileyecek ve piyasada hareketlenmeler görülecek.

Aynı zamanda dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günü yüzde 0,28 düşüş ile 114.494,50 puandan tamamladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan analistler, bugün yurt içinde açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayına ilişkin cari işlemleri dengesi ile birlikte yurt dışında açıklanacak olan ABD ocak ayına ait enflasyon ve Avro Bölgesi'ndeki 4. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirttiler.

Bugün Dolar Ne Kadar?

Dün güne 3,7968 Türk Lirası seviyesinden başlayan Dolar kuru bugün 3,8054 Türk Lirası seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün güne 4,6742 Türk Lirası seviyesinden başlayan Euro kuru bugün güne 4,7112 Türk Lirası seviyesinden başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2380 seviyesinde güne başladı.

BIST100 Endeksi

Dün günü 114 bin 494 puandan kapatan BIST100 endeksi bugün güne 114.495 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi şuanda 8 bin 871 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum Ne Kadar?

Dün 845 dolar seviyesine kadar gerileyen Ethereum şuanda 871,16 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 162.021 Türk Lirası ile başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın güne 264.6412 Türk Lirası ile başladı.