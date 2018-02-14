Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik yapılması kapsamındaki yasa tasarısının görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam edildi.

Tasarıda öğrenim gören çocukların, babalarından ya da annelerinden ötürü kazandıkları pasaport hakkının, çalışması durumunda da sürmesi kapsamında yer alan maddenin düzenlenmeye değinen CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, bunun anayasasının eşitlik ilkesi ile zıt olduğunu söyledi. Muhalefet milletvekilleri tarafından, tasarının, net asgari ücretlilere, 2018 yılının ocak ayında maaşının net asgari ücretin altında kalması durumunda, bu durumu telafi edecek bir şekilde asgari geçim indirimi sağlanmasının öngören 6. maddeye değinildi.

Bakan Ağbal: Düzenleme Herkesi Direkt Etkiliyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, düzenlemeye ilişkin olarak asgari geçim indirimi desteğinden yararlanan 6 milyon 245 bin 235 çalışan olduğunu, yani çocukları ve eşleri ile birlikte toplamda ortalama olarak 18 milyon olan nüfusu direkt olarak etkileyen bir düzenleme maddesi olduğunu söyledi.

Yapılan düzenleme kapsamında bekar ya da evli, eşi çalışan bir vatandaşın eylül döneminde 36,3 TL, ekim döneminde 86,3 TL, kasım döneminde 86,3 TL, aralık döneminde ise 86,3 TL her ay ek ilave vergi indirimi almış olacağını söyleyen Ağbal, evli olup eşi çalışan bir vatandaşın ise eylül döneminde 13,4 TL, ekim döneminde 63,4 TL, kasım döneminde 63,4 TL, aralık döneminde ise 63,4 TL vergi indirimi alacağını söyledi.

Evli, Eşi Çalışmayana 33 TL Vergi İndirimi

Evli olup eşi çalışmayan vatandaşların eylülde 5,8 TL, ekimde 55,8 TL, kasımda 55,8 TL, aralıkta 55,8 TL vergi indirimi alacağını söyleyen Ağbal, evli olup eşi ve iki çocuğu alan vatandaşın ekim ayında 40,6 TL, kasım ayında 40,6 TL, aralık ayında ise 40,6 TL, evli olup eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan vatandaşın ekim ayında 33 TL, kasım ayında 33 TL, aralık ayında da 33 TL vergi indirimi alacağını söyledi.

Evli olup, eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan yahut yine evli olup ancak eşi çalışan ve 3 çocuğu olan vatandaşların ekim, kasım ve aralık aylarında 10,1 TL değerinde vergi indirimi uygulanacağını söyleyen Bakan Ağbal, bunun sonucunda da hükümetin son 2 senedir geçici olarak yapmış olduğu düzenlemeyi artık kalıcı bir düzenleme ile hayata geçirmiş olduğunu, asgari geçim indirim uygulamasına, bir noktadan sonra asgari geçim standardına benzer bir yapı getirildiğini söyledi.