3 Bin Apartman Yıkımı, 1 Milyon Taşınma Oldu!
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3 Bin Apartman Yıkımı, 1 Milyon Taşınma Oldu!


3 Bin Apartman Yıkımı, 1 Milyon Taşınma Oldu!
3 Bin Apartman Yıkımı, 1 Milyon Taşınma Oldu! Pınar Çürük - Tarih: 14-02-2018 Saat: 09:20
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CK Boğaziçi Elektrik Gayrimenkul Enerjisi 2017 Raporunu yayınladı. Bu rapora göre son 2 senede İstanbul Avrupa Yakasında toplamda 1 milyon 102 bin taşınma işlemi görüldü.

CK Boğaziçi Elektrik Gayrimenkul Enerjisi 2017 Raporunu yayınladı. Bu rapora göre son 2 senede İstanbul Avrupa Yakasında toplamda 1 milyon 102 bin taşınma işlemi görüldü.

Yaklaşık olara 4,5 milyon tane aboneye hizmet verildiği açıklanan raporda, 2017 yılında 1 günde ortalama olarak  bin 672 taşınma gerçekleştirildiği, söz konusu rakam senelik olarak incelendiği zaman 610 bin 180'e ulaşıldığı, bu rakam bir önceki sene ile kıyaslandığı zaman ise yüzde 24 oranında artış gözlemlendiği açıklandı. Aynı zamanda son 2 senelik dönemde ise İstanbul Avrupa yakasında toplamda 1 milyon 102 bin taşınma olduğu açıklandı.

 Açıklanan rapora göre, geçen seneki toplam taşınmanın 441 bin 409 tanesi Avrupa Yakasındaki ikinci gayrimenkullerde, 168 bin 771 tanesi ise yeni gayrimenkullerde gerçekleşti.

Abonelerin 46 Bini Yabancı Abone

115 tane ülke vatandaşının elektrik aboneliği bulunan İstanbul Avrupa Yakasında 2017 yılında toplamdaki yabancı abone kaydı ise 46 bin 333 olarak açıklandı. Söz konusu abonelerin ise yüzde 77'lik kısmı erkek, yüzde 23'lük kısmı ise kadınlardan oluştu. Toplam rakam bir önceki sene ile kıyaslandığı zaman ise yüzde 36 oranında artış gösterdi.

CK Boğaziçi Elektrik Şirketinin 2016 yılının şubat ayından itibaren tutmaya başladığı konut yıkım istatistikleri incelendiği zaman ise, İstanbul Avrupa Yakasında 2017 yılında konut yenilenmesi amacı ile kentsel dönüşüm kapsamında giren konut sayısı ise 22 bin 367'ye tekabül etti. Tahliye talebinde bulunan aboneliklerin mesken olan kısmı 19 bin 88'e, ticarethane olan kısmı 3 bin 250'ye, sanayi tesisleri olan kısmı ise 29'a tekabül etti. 2017 yılında en fazla tahliye talebi ise Küçükçekmece'de gerçekleşti. Kentsel dönüşüme ilişkin geçen sene en fazla tahliye mayıs döneminde olurken, apartman yıkımı sayısı ise 3 bin olarak gerçekleşti.

CK Boğaziçi Elektrik Gayrimenkul Enerjisi 2017 Raporu elektrik aboneliği
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