27 Şubatta TOKİ 178 İş Yeri ile 42 Konutu Açık Artırmaya Çıkarıyor!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 farklı ilde toplamda 178 tane iş yeri ile 42 tane konutu açık artırma yöntemi ile satışa çıkardı.

Türkiye'nin tüm şehirlerinde toplu konutlar hayata geçirerek hem dar gelirli vatandaşları hem de orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ, 26 ilde toplamda 178 tane iş yeri ile 42 tane evi satışa çıkardı.

120 Aya Varan Ödeme Planları

Bu iller; Adana, Ankara, Bursa, Çankırı, Manisa, Sivas, Elazığ, Adıyaman, İstanbul, Karaman, Sakarya, Trabzon, Balıkesir, Hatay, Karabük, Konya, Antalya, Burdur, Mersin, Rize, Diyarbakır, Kırıkkale, Yalova, Uşak, Kütahya ve Kocaeli'dir. Söz konusu evlerin satın alınabilinmesi için yüzde 10 ya da yüzde 25 oranında peşinat ödemesi yapılması istenmektedir. TOKİ'nun sunduğu ödeme planı süresi ise 120 ay olara belirlenmiştir.

Aksaray, Bolu, Diyarbakır, Karabük, Nevşehir, Sivas, Amasya, Hatay, Konya, Çorum, Giresun, Trabzon, Ankara ve Malatya'da satışa konutların peşinat ödeme oranları ise yüzde 12 ile yüzde 25 olara belirlenmiştir. Bu kapsamda sunulan geri ödeme planları ile 120 ay ile 180 ay olarak belirlenmiştir.

Açık artırmaya ilişkin olarak satışa çıkan evler arasında, İstanbul Başakşehir'de bulunan iş yerleri, Sakarya Sapanca'da bulunan iş yerleri,Kütahya İnköy, Altıntaş ve Gediz'de bulunan iş yerleri, Rize ve Sivas Şarkışla'daki iş yerleri bulunmaktadır.

Vatandaşlar Online Teklif Verebilecek!

TOKİ açık artırma tarihi 27 Şubat 2018 Salı günü olarak belirlenmiştir. Açık artırma saat 13.00'da yapılacak olup, TOKİ'nin Bilkent'te yer alan merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleşecektir. Vatandaşlar ayrıca söz konusu yerlere gitmeden, internet üzerinden online olarak tekliflerini sunabilecekler.