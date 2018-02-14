Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Direktifi'nin bu yılın Nisan ayında uygulamaya girmesi ile birlikte kombi ve kazanlarda yalnızca daha verimli olmasını sağlayan yoğuşmalı ürünler vatandaşlara satılacak.

Her Sene 1,5 Milyar Dolar Daha Az Fatura

İlerleyen dönemlerde artık evlerimizde yoğuşmalı kombilerin kullanılması zorunlu hale gelecek. Bu modellerin kullanılması ile vatandaşların evlerinde aylık doğalgaz faturalarında yaklaşık olarak yüzde 30 daha tasarruf etmelerini sağlayacak. Konuyla ilgili açıklamalarda Baymak CEO'su Nadir Çolak, konutların yıllık bazda 4,5 milyar dolarlık gaz tüketimlerinin olduğunu, yoğuşmalı modellere geçilmesi ile birlikte yüzde 25 ile yüzde 35 arasında verimlilik sağlanacağını, bu sayede de her yıl 1,5 milyar dolar tutarında daha ödeme yapılacağını söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Direktifi'nin bu sene nisan ayında yürürlüğe girmesi ile beraber kombi ve kazanlarda artık sadece çok daha yüksek verimliliği olan yoğuşmalı ürünlerin kullanılması zorunlu olacak. Sektörde meydana gelen gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyen Bayma CEO'su Nadir Çolak, Türkiye'nin evlerde kullanılan doğalgazın ithalatı için 1 senede toplamda 4,5 milyar dolar ödeme yaptığını, ERP uygulaması ile birlikte 1 yılda 1,5 milyar dolar tasarruf sağlanacağını söyledi.

Doğalgaz Faturaları 3'te 1'i Oranda Azalacak

Bu yılın enerji politikalarının merkezinde yerli kaynaklar, enerji verimliliği ve bunların çeşitlendirilmesinin yer aldığını söyleyen Nadir Çolak, nisan ayında uygulanacak olan yeni sistemle verimliliğin artırılacağını, vatandaşlara ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ile en önem unsurlardan biri olacağını söyledi.Sadece yoğuşmalı kombilerin imalar ve satışlarının yapılmasına başlanması ile birlikte binaların yalıtım ve konumuna paralel olarak tüketim de yüzde 20, yüzde 35 oranında tasarruf yapılacağını söyleyen Çolak, doğalgaz faturalarının da üçte biri oranında azalacağını söyledi. Türkiye'de ortalama olarak 10 milyon kombi olduğunu söyleyen Çolak, bunların 6 ile 7 milyonunun eski tip konvansiyonel kombilerden oluştuğunu, yeni uygulama ile bu kombilerin en az yarısının ilerleyen 2 senelik dönemde değişmesinin öngörüldüğünü söyledi.