Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Ticari Krediler Yüzde 23 Arttı!

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, 2017 yılının aralık ayından itibaren senelik bazda toplamda yüzde 21 oranında artış göstererek 2,229 milyar Türk Lirasına yükseldi.

TBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, nakdi kredilerin bankalara ait olan kısmı 2,115 TL'ye, finansal kiralama şirketlerine ait olan kısmı 48 milyar TL'ye, finansman şirketlerine ait olan kısmı ise 34 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı ise 2016 yılına göre kıyaslama yapıldığı zaman 0,3 puanlık düşüş yaşadı ve yüzde 3,2 seviyesine azaldı.

En Fazla Pay İmalat Sanayinin Oldu

Tüzel ve gerçek kişilere kullandırılan ticari krediler ise söz konusu dönemde yüzde 23 oranında artış gösterdi. Bu artış ile birlikte 1,696 milyar Türk Lirasına yükseldi. Ticari krediler arasında en fazla paya sahip olan sektör ise yüzde 25 ile imalat sanayi oldu. Bu sektörün devamında ise yüzde 19 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 12 ile de inşaat sektörü yer aldı.

Kredilerin en fazla büyüdüğü sektör ise emlak komisyon, kiralama ve işletmeciliği sektörü oldu. Söz konusu büyüme yüzde 35 olarak gerçekleşti. Ticari krediler içerisinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayiye sağlanan krediler ise son 1 senelik dönem içinde yüzde 21 oranında artış gösterdi.

Bireysel Krediler 533 Milyar TL

2017 yılının aralık ayı itibari ile tasfiye olunacak alakacak oranı en yüksek sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörün devamında ise yüzde 4,1 ile turizm sektörü yer aldı. Bireysel krediler ise 533 milyar Türk Lirasına tekabül etti. Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel kredilerin geçen yılın aralık ayındaki toplamı ise bir önceki yıl ile kıyaslama yapıldığı zaman yüzde 17 oranında artış meydana geldi. Bu artış ile de 533 milyar TL'ye yükseldi. Bireysel kredilerin yüzde 39'luk kısmını ihtiyaç kredileri oluştururken, yüzde 37'lik kısmını konut krediler, yüzde 17'lik kısmını kredi kartları, yüzde 7'lik kısmını ise taşıt kredileri oluşturdu.