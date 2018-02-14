Kanada'nın G7 Liderler Zirvesi'ne Ayırdığı Bütçe 224 Milyon Dolar!

Kanada, ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi'ne tahmini olara toplamda 224,6 milyon Kanada doları yani 682 milyon lira bütçe hazırladı.

Federal Parlamentonun oturumunda ele alınan tahmini zirve bütçesini Kanada Hazine Kurulu oluşturdu. 44. G7 Liderler Zirvesi 8 ile 9 Haziran tarihlerinde Quebec eyaletinin Charlevoix kasabasında gerçekleşecek olup, tahmini olarak da yaklaşık 225 milyon Kanada doları bütçe ayrıldı.

Bütçenin En Büyük Payını Güvenlik Aldı

Ayrılan bütçenin en büyük payını güvenlik aldı. Buna ilişkin olarak da Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'ye 125 milyon Kanada doları ayrıldı. Tahmini bütçe sunumunda ise bu kalemin, il polisinden destek alınması, gerekli tüm teçhizatlar ile RCMP ve askeri personelin konuşlandırılması kapsamında olduğu belirtildi. RCMP söz konusu bütçe ile gerektiği durumda uydu kiralayacak ve geçici personel istihdam edecek. Aynı zamanda da tüm lojistik ihtiyaçlar da bu bütçeden karşılanacak.

Kanada Dışişleri Bakanlığına 31 Milyon Dolar Ek Bütçe

Söz konusu bütçenin 18,9 milyon doları Kamu Güvenliği Bakanlığına, 9,6 milyon doları ise Ulusal Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Kanada Dışişleri Bakanlığı ise 31 milyon dolar değerinde ek bütçe aldı. Resmi kurumların bilgisayar ağı hizmetini sağlayan Shared Services Canada'ya ise 15,9 milyon dolar değerinde bütçe tahsis edildi. Tahmini zirve bütçesinden diğer kalemlere ise toplamda 24,2 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

Diğer bir yanda G8 Liderler Zirvesi'ne 5. kez ev sahipliği yapan Kanada, Rusya'nın ayrılması üzerine G7 olarak anılmaya başlanan grubun liderlerini de 6. kez misafir edecek. Kanada'nın en son 2010'da düzenlediği G8 ile G20 Liderler Zirvesi'ne yaklaşık olarak 1,5 milyar dolar harcama yapması ise ülke basının bir hayli uzun dönemli tartışma konusu olmuştu. Toronto Üniversitesi Munk School tarafından yapılan araştırma kapsamında da, 2018 yılında düzenlenecek olan zirvede söz konusu bütçe öngörülen rakamların bir hayli üzerine çıkacağını gösterdi.