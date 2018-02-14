Ripple CEO'sundan Kripto Paralar Hakkında Uyarı!

Sachs'ın Teknoloji ve İnternet Konferansı'nda konuşan XRP'nin kurucusu Garlinghouse, kripto paraların hayatımıza bir değer katmadığını, bunların sadece spekülatif amaçlar ile alım satımının yapıldığını söyledi.

Garlinghouse'a Göre Bitcoin Diğer Sanal Para Birimlerinden Farklı

Garlinghouse'ın yaptığı açıklamada ancak bitcoin diğer sanal para birimlerinden farklı. Bitcoin değer deposu olarak uzun dönem boyunca tedavülde kalacak. Garlinghouse'ne göre diğer tüm kripto paralar ortadan kaybolacak ve bunun altında da çok basit bir neden yatıyor. Sanal paraların alım satım işlemleri dışında hiçbir işi yaramadığını söyleyen Garlinghouse, bu nedenle de uzun vadeli dönemde olmalarının da bir anlamı olmadığını söyledi.

Oca ayında 3,31 dolar seviyesine kadar yükselen XRP, şu zamanlarda 1 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kullanıldığı Ripple ödeme sistemi ile birlikte de yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu aynı zamanda, bankalar arası daha düşük maliyetli ve daha hızlı işlem yapmak için ortaya çıktı.

Türkiye'de bir bankanın uluslararası para göndermede kullanılması ile tanınan Ripple, şu zamanlarda en büyük pazar hacmine sahip olan kirpto paralar arasında yer alıyor. Piyasadaki toplam Ripple'ların dolar cinsinden değeri ise şuanda 40,1 milyar dolar. Söz konusu paraların büyük bir kısmı ise şirket rezervinde tutuluyor. Bu nedenle de çok fazla eleştiriye maruz kalan Ripple, bitcoinden de bu anlamda farklı oluyor. Çünkü bitcoinde madencilerin ürettikleri yeni paraların oranları enflasyona göre belirleniyor.

Bitcoin Ripple Göre 1000 Kat Yavaş

Aynı zamanda Bitcoin'in Ripple'a kıyasla 1.000 kat daha yavaş, çok daha pahallı olduğunu söyleyen Garlinghousei, Bitocin'in farklı bir problemi çözeceğini belirtti.