14.02.2018 Borsa Güne Nasıl Başladı?
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14.02.2018 Borsa Güne Nasıl Başladı?


14.02.2018 Borsa Güne Nasıl Başladı?
14.02.2018 Borsa Güne Nasıl Başladı? Pınar Çürük - Tarih: 14-02-2018 Saat: 10:18
Anasayfa Borsa&Finans 14.02.2018 Borsa Güne Nasıl Başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne (14.02.2018) yüzde 0,73 oranında artış ile başladı. Bu artış ile de şuanda 115.328,89 puan seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne (14.02.2018) yüzde 0,73 oranında artış ile başladı. Bu artış ile de şuanda 115.328,89 puan seviyesinde.

Bugünkü açılışında BIST 100 endeksi, 834,39 puan ve yüzde 0,73 oranında artış göstererek 115.328,89 puana çıtı. Bankacılık endeksi ise bugün yüzde 0,97 oranında, holding endeksi ise yüzde 0,44 oranında değer kazandı. Sektörler arası en çok kazandıran ise ulaştırma oldu. Ulaştırma bugün yüzde 1,03 oranında yükseldi. En çok gerileme gösteren sektör ise finansal kirala, faktoring oldu ve söz konusu düşüş yüzde 0,27 olarak gerçekleşti.

Dün güne artış ile başlayan ve 115.670,07 puan seviyesine kadar yükselene BIST 100 endeksi, Avrupa Borsalarında meydana gelen negatif seyir sonrasında düşüşe geçmişti. Bu düşüş il de bir önceki kapanışına kıyasla yüzde 0,28 oranında düşüş göstermişti ve 114.494,50 puan seviyesinden kapatmıştı.

Gün İçindeki Veriler Takip Edilecek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Analistler, bugün gün içerisinde açıklanacak olan cari işlem açığı verileri ile yurt dışında açıklanacak Avro Bölgesi büyüme ile ABD'deki enflasyon ilk sırada yer almak üzere tüm verilerin takip edileceğini, bu kapsamda da BIST 100 endeksinin teknik olarak 115.500 seviyesinin direnç konumu olduğunu, 112.500 puan seviyesinin ise destek konumu olduğunu söylediler.

Aynı zamanda AA Finans'ın yapmış olduğu anket kapsamında ekonomistler 2017 yılının aralık dönemine cari işlemleri açığı beklentisi ise yüzde 7,3 milyar dolar seviyesindeydi. Ekonomistlerin geçen yılın sonuna ilişkin cari işlemler beklentisi ise ortalama olarak 46,7 milyar dolar seviyesindeydi. Cari işlemler açığı geçen yılın kasım döneminde 4 milyar 200 milyon dolar seviyesiyken, 12 aylık cari işlemler açığı ise 43 milyar 752 milyon dolar seviyesindeydi.

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi
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