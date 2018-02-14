BOCCHI Kış Banyolarıyla Dikkatleri Üzerine Çekiyor

70 yıldır seramik banyo ve mutfak ürünleri alanlarında yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunan köklü İtalyan firması BOCCHI, modern ve elegan banyo tasarımlarıyla, soğuk kış günlerinde kendimizi şımartabileceğimiz ve ruhumuzu yenileyerek arındırabileceğimiz özel alanlar vadediyor. Yatıştırıcı ve zarif tasarımları ile dikkat çeken BOCCHI Seramik Sağlık Gereçleri Koleksiyonu, mekan içerisindeki dengeyi sağlayan BOCCHI Karo Koleksiyonu, tasarım ve teknolojinin sürdürülebilir anlayışla buluştuğu BOCCHI Armatür Koleksiyonları, masif ahşabın farklı renk seçenekleri ile sunulduğu BOCCHI Mobilya Koleksiyonu ile kurgulanan banyolar, şehir hayatının temposunu yavaşlatarak kişiyi günün stresinden arındırıyor…

Yalın ve amorf formların, 18 farklı seçeneği barındıran geniş ürün gamından buz mavisi, mint yeşil ve somon gibi sakinleştirici etkideki renklerle bir araya geldiği BOCCHI seramik ve sağlık gereçleri, minimal çizgileri ile gösterişten uzak ve ferah banyo tasarımları sunarken yasemin, kaşmir ve gri renk seçenekleri ile mekanlara samimiyet ve sükunet ekliyor. “Il bagno per tutti” (Herkes için banyo) mottosuyla hareket eden BOCCHI, seramik ve sağlık gereçlerinde sunduğu çok çeşitli renk seçenekleri ile sınırsız bir tasarım özgürlüğü sunarak, kendini şehir hayatının stresinden arındırmak isteyenler için de banyoyu bir çekim merkezine dönüştürüyor.

Kişinin kendiyle vakit geçirdiği bu alanlarda aradığı denge ise BOCCHI’nin ürün gamına yeni eklenen karo koleksiyonu bünyesindeki beton ve doğal taş serileri, ahşap görünümlü yüzeylerle birleştiğinde ortaya çıkıyor. Doğanın eşsiz renk ve desenlerinin ahşabın sıcak görünümü ile birleştiği ürünler yalın görüntüleri ile dekorasyona loft bir stil getirirken kişiye mekansal bir terapi deneyimi de yaşatıyor.

Tasarım ve teknolojinin buluştuğu yeni armatür koleksiyonu ile doğal kaynaklar en verimli şekilde kullanılarak yeni nesil rehabilitasyon alanları olan banyolara sürdürülebilirlik avantajı da getiriliyor. PCA teknolojisi ile su basıncı ne olursa olsun aynı su tasarrufunu elde eden BOCCHI, kartuş üzerinden limitlendirilen ısı ve akış miktarı ayarı ile gereksiz sıcak su sarfiyatını engelliyor ve sıcak su ile kaza yaşanma riskini düşürerek uzun banyo seanslarını güvenli ve tasarruflu kılıyor.

Masif ahşabın farklı renk seçenekleri ile buluşturulduğu klasik ve modern banyo mobilyaları, tasarıma, her zevke hitap eden stilde bir dinginlik getiriyor ve kış mevsimi denilince akla gelen dış dünyadan izole olma hali, sıcak ortam isteği, rahatlık ve arınmış bir ruh arayışı için kendi mutlu anlarınızı keşfedeceğiniz tasarımlar sıcak banyo deneyimi ile bütünleşiyor.