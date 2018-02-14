Prometeon Gümrük İşlemlerini Hızlandıracak

Pirelli endüstriyel lastiklerinin üreticisi ve dağıtıcısı Prometeon Türkiye, ticareti hızlandırmak amacıyla yürürlüğe giren, ithalatçı ve ihracatçıya yerinde gümrükleme imkânı sunan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” (YYS) aldı. Prometeon Türkiye bu sertifika ile uluslararası rekabette avantaj sağlayarak hızlı ve zamanında teslimat konusunda yeteneklerini daha da geliştirmiş olacak.

Türkiye’de Üretilen Lastikler Gümrükte Zaman Kaybetmeden İhraç Edilecek

Prometeon Türkiye’nin aldığı Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası hakkında açıklamalarda bulunan Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO'su Alp Günvaran, “Prometeon Türkiye, üretiminin yüzde 50’sini ihraç eden bir firma olarak çok yüksek bir dış ticaret hacmine sahiptir. İthalat ve ihracat işlemlerimizde hız ve çeviklik kazandıracak Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sayesinde önemli bir fark ve değer yaratacağımıza inanıyorum. Türkiye’de ürettiğimiz Pirelli markalı endüstriyel lastiklerimiz uluslararası rekabette ciddi bir avantaja sahip olacak. Diğer yandan üretim girdisinde ithalatın söz konusu olduğu lastik üretimimizde bu belge sayesinde gecikme kaynaklı üretim aksama riskini de minimize etmekteyiz” dedi.

Sertifikayı Alabilmek için Ciddi Bir Denetim Sürecini Geçmek Gerekiyor

Sertifika alma sürecine de değinen Alp Günvaran, “Öncelikle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sahibi olma koşulu söz konusuydu. Ayrıca uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan denetimde, siparişten tedariğe, bilgi güvenliğinden tesislerimizin fiziki güvenliğine, mali kayıtlarımızın tutulması ve saklanmasından İnsan Kaynakları uygulamalarımıza, üretim sürecimizden iç denetim yöntemlerimize kadar yayılan detaylı bir denetimden geçtik. Tüm bunların sonucunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı almış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz” şeklinde konuştu.