Prysmian Group'tan Kablo Sektörü İçin Dev Adım

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, “Alt Bayi Satış Noktası” konseptini hayata geçirerek, kablo sektörü için dev bir adım daha attı. Konseptle ilgili çalışmalarına, ilk olarak İstanbul ve Bursa bölgeleri ile başlayan firma, zaman içerisinde, diğer bölgelerde de “Alt Bayi Satış Noktaları” ağı kurmayı planlıyor.

Kurulduğu 1964 yılından bu yana, her anlamda yeniliklerin öncüsü olmayı hedefleyen ve hep bu doğrultuda hareket eden firma, “Alt Bayi Satış Noktası” konseptini İstanbul ve Bursa’da gerçekleştirdiği 2 özel bölge lansmanı ile duyurdu. İstanbul Bölge lansmanı, 6 Şubat Salı günü Swissotel The Bosphorus’ta, Bursa Bölge lansmanı ise firmanın Mudanya fabrikası bünyesinde yer alan Üretim Akademisi’nde 7 Şubat Çarşamba günü gerçekleşti.

Prysmian Group Türkiye’nin Adana, Bursa, İstanbul, İzmir ve İç Anadolu & Karadeniz bölgelerinde toplam 28 adet A-Takımı yetkili satıcısı mevcut. Firma, sahip olduğu bu güçlü yapıyı, İstanbul’da 15 ve Bursa’da 6 olmak üzere toplam 21 “Alt Bayi Satış Noktası” ile daha da güçlendiriyor. Prysmian Group Türkiye, önümüzdeki dönemde diğer bölgelerde de, bu konsept kapsamında yeni “Alt Bayi Satış Noktaları” oluşturmayı planlıyor.

“Sektördeki Yeniliklerimize Her Anlamda Devam Edeceğiz”

Firmanın kablo sektöründe imza attığı bu yeni konsept hakkında açıklamalarda bulunan Prysmian Group Türkiye CEO’su Erkan Aydoğdu, “Gerek ürünlerimiz gerek hizmetlerimiz gerekse de bu tip özel çalışmalarla, alanımızda fark yarattığımıza inanıyoruz. 1964’te kurulduğumuz ilk günden bu yana, her konuda gerçekleştirdiğimiz ilkler ve attığımız adımlar ile ‘Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz’. 2018 yılının başında oluşturduğumuz ‘Alt Bayi Satış Noktası’ konsepti ile de, sektörümüzdeki yeniliklere devam ediyoruz” dedi.

“Alt Bayi Satış Noktalarımız Hızla Artacak”

Öte yandan Türk kablo sektörünün öncü firması olmalarında, tüm paydaşlarının çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Prysmian Group Türkiye Yurtiçi Satış Direktörü Etem Bakaç, “Sürekli ve sürdürülebilir biçimdeki gelişimimizi, yıllardır farklı iş kanallarına yaptığımız uzun soluklu yatırımlara borçluyuz. Ancak bunların içinde, bayi yapımız her zaman en temel ve yapısal kanalımız oldu. Bir yandan bu kanalımızı daha da geliştirirken, diğer yandan farklı iş kollarında da büyüyerek, her zaman olduğu gibi sağlıklı ve kalıcı adımlarla bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Aramıza yeni katılan alt bayi satış noktalarımızın da desteği ile daha da dinamik ve pozitif bir bakış ve anlayış ruhuyla büyümemize devam edeceğiz. Bugün 21 olan alt bayi satış noktası sayımız, önümüzdeki dönemde diğer bölgelerin de katılımıyla hızla artacak.” dedi