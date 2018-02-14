14 Şubat Sevgililer Gününde Güncel Altın Fiyatlarında Son Durum! Altın Güne Nasıl Başladı?

Kapalıçarşı haftanın üçüncü gününde yatırımcının dikkatini çeken fiyatlarla açılış yaptı. Güncel Kapalıçarşı altın fiyatları ne diyenler, fiyatları incelemeye sabahın erken saatlerinde başladı. 14 Şubat Çarşamba çeyrek altın fiyatı kaç lira oldu? Gram altın alacaklar, altın hesabına yatırım yapacaklar ve sevgilisine altın alacaklar dikkat! İşte en güncel altın fiyatları…

Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü Yoğunluğu

Sevgililer günü dolayısıyla altın satışları güne hızlı bir giriş yaptı. Sevgilisine ve eşine sürpriz yapmak isteyenler kuyumcuların yolunu tuttu. Aslında birçok kişi 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde ne alacağına karar verdi. Hediyelik altınları son güne bırakılması ise “Fiyatlar acaba düşer mi?” beklentisinden kaynaklandı.

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın bugün kaç lira oldu? Cumhuriyet altını ve Ata tam altın açılış fiyatları ne kadar? Evet, altın yatırımcısı ile altın almak zorunda olanlar bu ve bunlara benzer soruların cevabını arıyor. Peki, Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ne?

Piyasa bugün yatırımlık altından çok hediyelik satışların artmasını bekliyor. Bu nedenle çeyrek ve gram altın satışlarının az da olsa düşmesi bekleniyor.

Kapalıçarşı Gram Altın Fiyatı!

14 Şubat Çarşamba gününün gram altın fiyatı alım yönlü işlemlerde 163 lira 2 kuruş oldu. Gram altının satış fiyatı ise bugün 163 lira 10 kuruştan alıcı buldu.

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?

Küçük altın yatırımcısı çeyrek altın kaç lira oldu sorusunun peşine düştü. Fiyatlar anlık olarak incelendiğinde alış fiyatının 259 lira 16 kuruş olduğu görüldü. Çeyrek altının satış fiyatınsa 265 lira 3 kuruştan işleme dahil edildiği gözden kaçmadı.

Piyasanın en çok rağbet edilenlerinden olan yarım altın bugün alışta 516 lira 71 kuruş olarak fiyatlandırıldı. Satıştaki fiyatsa 530 lira 6 kuruş olarak dikkat çekti.

Tam altın açılışta bin 36 lira 67 kuruş seviyesinden alım yaptı. Satışlar bin 56 lira 89 kuruştan başladı.

Güncel Cumhuriyet Altını Fiyatı Kaç Lira?

Cumhuriyet altını haftanın üçüncü işlem gününün açılışını alış yönlü işlemlerde bin 73 liradan gerçekleştirmeye başladı. Satış fiyatı ise şu anlarda bin 85 liradan devam ediyor.