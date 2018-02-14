Dubai Gulfood 2018 Fuarına Teksüt Katılacak

Gıda kategorisinde sadece bölgenin değil, dünyanın da en önemli buluşma noktalarından biri olan Gulfood Fuarı, 18 – 22 Şubat 2018 tarihlerinde Dubai’deki World Trade Centre’de düzenleniyor. Fuar, 5 bini aşkın firmanın katılımı ile organize ediliyor ve her yıl en az 90 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi ağırlıyor. Gulfood’ta geçen yıl 185 ülkeden 97 bin ziyaretçi ile rekor düzeyde katılım elde edilmişti.

Türkiye’nin en köklü süt ve süt ürünleri şirketi olarak öne çıkan Teksüt, bu fuara dördüncü kez katılıyor. Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray yaptığı açıklamada, yeni ihracat pazarlarına açılmak için Gulfood’un Teksüt açısından doğru yer olduğunu söyledi. Aksaray, “2018 başında ihracat yaptığımız ülke sayısını yüzde 50 arttırdığımızı duyurmuştuk. Bu artışta, önceki yıllarda Dubai Gulfood’da yaptığımız temaslarımızın önemli etkisi var. Ayrıca tüm global gıda dünyası bu fuarda yerini alıyor. Buradan neredeyse tüm dünyadaki gıda şirketlerine ve satıcılarına ulaşmak mümkün” dedi.

Gulfood Fuarı Birinci Salonda 100 No’lu Standta (Hall 1 Stand 100) ürünlerini sergileyecek olan Teksüt; labne, beyaz ve kaşar gibi geleneksel peynirlerin yanı sıra çubuk, misket, mihaliç, örgü gibi yöresel peynirlerini ve yoğurt, ayran, UHT süt ile tereyağı ürünlerini tanıtacak.

Teksüt, Türkiye’nin En Büyükleri Arasında

Büyümesini adım adım sürdüren Teksüt, Türkiye’nin en büyük kuruluşlarını gösteren İstanbul Sanayi Odası İSO 500 (2016) sıralamasında 404’üncü sıraya yerleşerek, ülkenin sadece en köklü firmalarından biri değil, en büyüklerinden biri de olmaya yol aldığını gösterdi. Türkiye’deki süt ve süt ürünleri kuruluşları arasında da ilk 10 firma arasında yer alan Teksüt, ürünlerini kendi markasıyla Amerika Birleşik Devleri ve Tayvan’ın da dahil olduğu 14 ülkeye ihraç ediyor.