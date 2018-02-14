New York Borsası Günü Yükselişle Sonlandırdı
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New York Borsası Günü Yükselişle Sonlandırdı


New York Borsası Günü Yükselişle Sonlandırdı
New York Borsası Günü Yükselişle Sonlandırdı Çiğdem Yeniay - Tarih: 14-02-2018 Saat: 10:45
Anasayfa Borsa&Finans New York Borsası Günü Yükselişle Sonlandırdı

New York borsasındaki sert düşüşler küresel piyasaları etkisi almıştı. Geçen haftaki yüzde 5’lik düşüş yerini hafta başından bugüne yükselişe bıraktı. Endekslerdeki değer artışı kapanış göstergelerine de yansıdı.

New York borsasındaki sert düşüşler küresel piyasaları etkisi almıştı. Geçen haftaki yüzde 5’lik düşüş yerini hafta başından bugüne yükselişe bıraktı. Endekslerdeki değer artışı kapanış göstergelerine de yansıdı.

New York Borsası Haftanın Üçüncü Gününde Yükselişe Devam Etti

New York borsası günü yükselişle tamamlayarak, değer artışını üçüncü güne taşıdı.

Gün sonunda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,16’lık artış kaydederek, değerini 39,18 puan artırdı. Kapanış puanı 24.640,45 oldu.

S&P 500 endeksi günü yüzde 0,26 yükselişle sonlandırdı. Artış endekse 6,94 puan olarak yansıdı. S&P 500 endeksinin kapanışta 2.662,94 puan olduğu görüldü. S&P 500 endeksindeki gelişmelerin ipuçlarını veren CBOE Volatilite Endeksi günü düşüşle tamamladı. Endeks değeri yüzde 1,3 gibi yüksek bir oranda geriledi. Kapanış puanı ise 25,28 olarak kayda geçti.

New York borsasında işlem gören Nasdaq Teknoloji Endeksi değerini yüzde 0,45 oranında artırarak günü 7.013,51 puan seviyesinde tamamladı.

“Piyasalardaki Dalgalanma Yerini Dengeye Bırakacak”

Ekonomistlere göre yatırım piyasalarındaki dalgalanma azalıyor. Gelişmeler ve sakin ortam borsa dengelerinin yeniden yerine oturmasını sağlıyor. Piyasa hareketleri önümüzdeki günlerde de aynı devam ederse, borsa yeniden sağlam bir zemine oturmuş olacak.

Geçtiğimiz haftaki sert borsa hareketlerinden S&P 500 endeksi ve Dow Jones Sanayi endeksi de nasibini almıştı. Endekslerdeki kayıp yüzde 5,2’yi bulmuştu. New York borsasında işlem görmekte olan Nasdaq Teknoloji Endeksindeki kayıpsa yüzde 5,1 seviyesinde gözlemlenmişti.

Piyasaların Gözü ABD’den Yapılacak Açıklamada

Piyasalar bugün ABD’nin tüketici fiyat endeksi verilerini yakından takip edecek. Bunun yanında ABD perakende satış rakamlarını da açıklayacak. 

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