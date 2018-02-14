Baymak Yılı Büyümeyle Kapattı

İklimlendirme sektöründe dört mevsimin tamamına hitap eden tek marka olan Baymak, 2017’de ciroda hedefinin de üzerinde yüzde 35 büyüme sağladı. Kombi pazarının yüzde 8 büyüdüğü 2017 yılında toplam kombide adetsel bazda yüzde 18 büyüyerek pazar payını önemli miktarda artırdıklarını söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, “Hedeflerimizin üzerinde büyüme ve yatırımlarımıza devam ettiğimiz başarılı bir yılı geride bıraktık. Bu başarımızda en önemli etkenlerden biri yıllardır yoğuşmalı ürünlere yaptığımız yatırımdır. 2017 yılında da geleceğin yenilenebilir, verimli, çevreci ve akıllı teknolojilerine yatırımlar gerçekleştirdik. Dijital gelişime paralel olarak kombinin uzaktan yönetimini sağlayan Baymak Connect akıllı oda termostatını pazara sunduk. Öte yandan kombi pazarında sektörün neredeyse iki kat üzerinde bir büyüme yakaladık. Yoğuşmalı kombide yüzde 45 adetsel büyüme elde ettik. Bu alanda önemli bir diğer ürün grubu olan yoğuşmalı kazanlarda ise yüzde 30 ile pazar lideri olduk. Benzer pazar payı kazanımını klimada da elde ettik. Klima pazarı 2017 yılında yüzde 19 büyürken, biz pazar büyümesinin üzerinde yüzde 32 büyüdük ve pazar payımız yüzde 6’dan 7 seviyesine getirdik. Klimadaki bu yükselişi 2018’de ürünlere uzaktan kontrol sağlayan akıllı uygulamalarla daha da ileri taşıyacağız. Isı pompası ailesini, yeni nesil mono ve split inverter modelleriyle genişlettik ve bu alanda yüzde 35’dan daha fazla büyüdük.

Ürün kalitemizin Avrupa standartlarına uygun olması bizi ihracatta da yüzde 20 bir büyümeye taşıdı. İhracatta özellikle Avrasya ülkelerinin yanı sıra İspanya ve Almanya’da da büyüdük” diye konuştu.

Yoğuşmalıda İddialıyız

2018’in enerji politikalarının ana ekseninde yerli kaynaklara odaklanma, enerji verimliliği ve çeşitlendirme olduğunun altını çizen Ender Çolak; “Nisan ayında yürürlüğe girecek olan Enerji Verimliliği Direktifi (ErP), bu anlamda verimliliği artırmada çevreye, tüketiciye ve ülke ekonomisine katkısıyla en önemli faktörlerden biri olacak. Sadece yoğuşmalı kombilerin üretim ve satışının yapılmaya başlanması binaların yalıtım ve konumuna paralel tüketimde yüzde 25-35 aralığında bir tasarruf yani faturalarda 3’te bir oranında azalma sağlayacak. Türkiye’de konut ısıtması için 4.5 milyar dolar doğalgaz ithalatının da olduğunu düşünürsek ErP ile ülke ekonomisine 1.5 milyar dolar katkı sağlanacak. İlk günden bu yana desteklediğimiz bu dönüşüm hem ülkenin hem de tüketicinin enerji tasarrufuna katkı sağlayan çok önemli bir uygulama olacak” dedi.

Öte yandan ErP uygulamasının detaylarının henüz Bakanlık tarafından yayımlanmadığını belirten Çolak, düzenlemenin AB ile uyumlu olması ve üreticilere, Nisan ayından sonra hiçbir şekilde eski teknolojili ürünlerden stok tutulmasına imkan vermemesi gerektiğini belirtti. Sektörün bu uygulamaya göre şekilleneceğinin de altını çizen Çolak, “Bu yıl sektörün yatay seyretmesini bekliyoruz. Bunun nedeni de ilk çeyrekte geleneksel kombide satış artışı yaşanırken Nisan sonrasında, mevcut ürünlere göre yüzde 40-50 daha yüksek fiyatlı yoğuşmalı kombilerin, tüketicilerde ister istemez bir çekince yaratacak olması. 2015’de bu süreçten geçen Avrupa ülkelerinde de benzer bir trend görüldü. Pazarda yüksek büyüme oranlarını görmek için 2019’u beklememiz gerekiyor. Ancak Baymak olarak son 4 yıldır yoğuşmalı kombi ve kazan alanında yaptığımız alt yapı yatırımlarıyla sektörden ayrıştık. 2018 için de yoğuşmalı kombi pazarında pazardaki yatay seyre rağmen yüzde 15 gibi iddialı bir büyüme ve dolayısıyla pazar payı artırma hedefimiz var” şeklinde konuştu.

2018’de de Yeni Ürünlerle Devam Edecek

Bu yıl tasarımı ve teknolojisi tamamen Baymak’a ait olan yeni bir yoğuşmalı kombi üzerinde çalışmaya başladık. Bu ürün tasarlanırken tüketicimizin tercihini ön planda tuttuk. Proje kapsamında 12’si Türk toplam 30 mühendis çalışıyor. 2019’un ilk aylarında yeni ürünümüz tamamlandığında ülkemiz yanında pek çok ihraç pazarında da bu ürünümüzle de yer alacağız.

Diğer yandan merkezi sistem ısıtmada yeni nesil enerji verimli yoğuşmalı kazan pazarında yüzde 30 ile liderliğini sürdüren Baymak’ın bu alanda da yeni ürünü Lectus XL’ı pazara sunacağının bilgisini veren Çolak, ErP dönüşümü ile birlikte 2018 yoğuşmalı kombi ve kazanda Baymak’ın yılı olacak” şeklinde konuştu.

Dünya’nın en saygın markaları arasında yer alma hedeflerinin gerçekleşmesi için uzun süredir hazırlık yaptıklarını ve Turquality programına da bu ay içinde başvuracaklarını belirten Çolak, devletin Turquality marka desteğini de arkalarına alarak gerek Batı Avrupa gerekse Avrasya ve Kuzey Afrika pazarında hızla büyüyeceklerini ifade etti. Ana ihracat ürünlerinin kombi yanında güneş kolektörü, su ısıtıcıları ve biomass kazanlar olduğunu belirten Çolak, bu yıl ihracattaki büyüme hedeflerinin yüzde 20 olduğunu ifade etti.

Yeni Bayi Yapılanması Hızla Devam Ederken Öncelik Sürdürülebilir Yapılanmada

2017 yılında toplam 135 yeni bayi katılımı sağladıklarını ve burada da son beş yılda izledikleri şeffaflık, adillik ve hesap verebilirlik politikaları çerçevesinde öncelikle bölgesinde dürüst, saygın bayi adaylarıyla yola çıktıklarını belirten Çolak, 2018 yılında bayi büyümesinin her bölgede devam edeceğini, hedeflerinin 25 tanesi özellikle yeni nesil enerji verimli ürünlerin satışını yapan yepyeni mağazacılık anlayışına sahip Orange Store’lardan olmak üzere 100 yeni bayi yatırımı olduğunu açıkladı. Çolak, bunun da yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırım gerektirdiğini vurguladı.

Gelecek Dönem Hızlı Büyüme Isı Pompada Yaşanacak

Türkiye’nin enerji politikalarında en önemli konularından birinin de yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının desteklenmesi olduğunun altını çizen Ender Çolak, buna paralel en hızlı büyüyen iklimlendirme grubu ürünü ısı pompalarında sektörün ortalama yüzde 9 büyüdüğü 2017’de yüzde 35 büyüdüklerini ve 4 yeni modelle farklı uygulama alanlarındaki ihtiyaçlara cevap vermeye devam edeceklerini iletti. Baymak’ın yeni ve enerji verimli ürünlerdeki başarısını geçtiğimiz 5 yılda gerek yoğuşmalı kazanlar gerekse yeni nesil inverter klimalar ile kanıtladığını ifade eden Çolak, yeni nesil ısı pompalarıyla da amaçlarının bu alanda da liderliği almak olduğunu belirtti.