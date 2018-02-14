Kredi için Ev İpoteği mi Araba İpoteği mi?

Günümüzde kredi çekmek, tercih edilecek borçlanma araçları arasında bütçeye ve geleceğe yönlü yapılan en mantıklı hareketlerden bir tanesidir. Lakin kredi çekerken ve çektikten sonra oldukça özenli davranmakta fayda vardır.

Günümüzde finans sistemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli ölçüde gelişmiş durumda. Son yıllarda sık bir şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenlemeler, devlet tarafından yapılan değişiklikler eşliğinde bankacılık sektörü önemli bir ivme kazanmış, ivmesini de koruma konusunda önemli başarılar göstermiştir.

2017 yılında da hem kredi hacmini, hem de kapasitesini önemli ölçüde genişleten bankalar, kredi verme aşamasında da yüksek oranlar ile birbirleri ile yarışmaktadır. 2000’li yıllarda hayata geçirilen Kredi Notu sistemi sayesinde kişilerin ödeme geçmişlerine, ödeme alışkanlıklarına, sahip oldukları borç durumlarına göre istihbarat süresini kısaltmayı başaran bankalar, aynı zamanda vatandaşları zor duruma sokmayacak şekilde kredi dağılımı gerçekleştirebilmektedir.

Kredi Notunu Yüksek Tutmakta Kredi Çekmenin Faydası

Kredi notu; kişinin sahip olduğu aylık gelir durumuna, kredi ve kredi kartı ödemelerine, adına kayıtlı telefon, elektrik, su, doğalgaz faturası gibi tüm faturaların ödenmemesi, sahip olunan vadeli ya da vadesiz hesaplardaki birikimler gibi birçok finansal kriter eşliğinde tespit edilerek belirlenmektedir.

Bankalar, kredi ve kredi kartı kullanan kişilerin ödemelerinde yaptıkları düzeni, her ayın belirli periyotlarında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile paylaşarak, kişilerin sahip oldukları kredi notlarının belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Düzenli yapılan ödemeler, sahip olunan birikimler, aylık gelir durumu, sigortalı olunup, olunmaması gibi durumlar kişilerin kredi notları üzerinde oldukça önemli bir etki yaratır iken, bu durumların tam tersi halleri de kişilerin kredi notlarını önemli ölçüde düşürmektedir.

Kredi başvurusu aşamasında bankaların istihbarat araştırmasını olumlu olarak sonuçlandırabilmesi için kredi notunun yüksek olması oldukça önemlidir. Şayet, belirli bir gelir miktarına sahip olmasına rağmen, kredi notunun düşük olması sebebiyle kredisi olumlu sonuçlanamayan kişiler, sahip oldukları menkuller üzerine ipotek (rehin) tesisi gerçekleştirerek kredi çekebilmektedir.

Kefille kredi çekmek yöntemi yerine kişilere daha cazip gelen ipotekle kredi çekmek aşamasında, talep edilecek kredi miktarı da oldukça önemlidir. Örneğin 20.000 Türk Lirası tutarında çekilecek bir kredi için, ekspertiz değeri 120.000 Türk Lirası’na tekabül eden bir evi rehin olarak göstermektense, 40.000 TL kasko değerine sahip bir otomobili rehin olarak göstermek daha mantıklı bir davranış olacaktır. Lakin 80.000 Türk Lirası tutarında çekilecek bir kredi için, 90.000 TL kasko değerine sahip olan bir otomobil yerine, 120.000 Türk Lirası tutarında ekspertiz değerine sahip olan bir evi ipotek göstermek daha mantıklı bir davranış olacaktır.

Çekeceğiniz kredinin türüne ve hem kredinin, hem de sahip olduğunuz mülklerin değerine göre hangi ipotek seçeneğini tercih edeceğinize karar vermeniz gerekmektedir.