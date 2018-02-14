Kritik Veri Öncesinde Altın Yükseldi
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Kritik Veri Öncesinde Altın Yükseldi


Kritik Veri Öncesinde Altın Yükseldi
Kritik Veri Öncesinde Altın Yükseldi Çiğdem Yeniay - Tarih: 14-02-2018 Saat: 11:02
Anasayfa Altın&Döviz Kritik Veri Öncesinde Altın Yükseldi

Küresel piyasada altın fiyatları yatırımcının mercek altına aldığı araçları arasında yer alırken, dolardaki kur düşüşü fiyatların yönünü yukarıya çevirmesine neden oldu. Altın fiyatlarındaki yükseliş bugünde devam etti.

Küresel piyasada altın fiyatları yatırımcının mercek altına aldığı araçları arasında yer alırken, dolardaki kur düşüşü fiyatların yönünü yukarıya çevirmesine neden oldu. Altın fiyatlarındaki yükseliş bugünde devam etti.

Altın Piyasası Yükselişi Üçüncü Güne Taşıdı

Küresel altın piyasası doların güç kaybı yaşadığı bir ortamda yönünü ABD’nin Tüketici Fiyat Endeksi verilerine çevirdi. ABD Merkez Bankası (FED) başkanlığını yapmakta olan Jerome Powell Mart ayı toplantısından faiz artırımı kararı çıkabileceğine yönelik sinyaller vermişti. Faizlerin kademeli şekilde artırılacağına işaret eden yeni başkan Powell açıklaması, her kesimden yatırımcının açıklaması bugün yapılacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerine odaklanmasını beraberinde getirdi. Yatırımcılar açıklamada sıkıştırılmış para politikasına yönelik ipuçları bulmayı ümit ederken, altındaki yükseliş üçüncü güne taşındı. ABD’nin Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin günün ilerleyen saatlerinden açıklanması bekleniyor.

Ekonomistler, altının enflasyona vereceği tepkiyi net olarak kestiremediklerini, fakat fiyatların hızlı yükselişinin Merkez Bankalarını faiz artırımı noktasında zorlayacağını, artırımlarınsa altın fiyatlarını baskı altına alacağını savundu.

Altın Fiyatlarından Son Durum Ne?

Altın piyasasının günlük hareketleri incelendiğinde spot altın fiyat yüzde 0,6 oranında yükseldi. Ons başına gelinen fiyat seviyesi bin 337,02 doları gördü. Bu rakam 6 Şubat 2018 tarihinden bugüne en yüksek fiyat olarak kayda geçti. Fiyatların zirvedeki duruşu Singapur’da yerini düşüşe bıraktı. Öğlen saatlerindeki ons fiyatı bin 336,31 dolar oldu.

Değerli madenler arasında yer alan gümüş ve platindeki gelişmelerse şöyle: Spot gümüş değerini yüzde 0,5 artırdı. Artış sonrasında ons fiyatı 16,66 dolar seviyesine tırmandı. Bunun yanında platindeki fiyat artışı yüzde 0,8 oldu. Ons başına fiyat 981,90 dolar seviyesini gördü. Palladyum yüzde 0,4’lük artış sonrasında ons başına 992,15 dolardan işleme alınıyor. 

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