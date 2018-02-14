Eston Şehir Koru Senetli ve Taksitli Satışlarla Fırsat Sunuyor

Eston Şehir Koru başlattığı yeni kampanyada sadece yüzde 5 peşinle ya da 50 ay senet fırsatıyla ev sahibi yapıyor. Nefes aldıran meydanları ve korularıyla Bahçeşehir’in en özel projesi Eston Şehir Koru, ev alan ilk 50 “Paro”luya da Zara Home’dan 5 bin TL hediye çeki veriyor.

Eston Şehir Koru, koru manzaralı teraslı, geniş ve ferah konak daireleri için çok cazip ödeme koşullarıyla kampanya başlattı. Konak dairelerini ister yüzde 5 peşin ister 50 ay senet fırsatıyla almak mümkün. Kişiye özel ödeme seçeneklerinin sunulduğu kampanyada ayrıca, Eston Şehir Koru’dan ev alan ilk 50 “Paro”luya özel Zara Home’dan 5 bin TL hediye çeki veriliyor.

Polatyol Grubu tarafından yaklaşık 1 milyar TL yatırımla gerçekleşen ve 4 bin kişilik bir kasaba olarak tasarlanan Eston Şehir Koru projesinde, ağırlıklı olarak Villa, Katlı Villa, 5 katlı Koru Konakları ve 7-8 katlı Koru Evleri’yle toplam 1090 konut ve 31 ticari birim inşa edilecek. Avrupa Şehircilik Ödülü’ne sahip Bahçeşehir’de yüksek prim potansiyelinin yanı sıra ticari imkanlarıyla da dikkat çekiyor. Seçkin, çalışan ve eğitimli nüfusun yoğun olduğu Bahçeşehir’de, geleceğe yatırım yapma şansı sunuyor. Eston Şehir Koru, nefes aldıran meydanları, koruları, açık hava sineması, amfi tiyatrosu, meyve bahçeleri, göleti ve özel evcil hayvan parkı gibi eşsiz imkânlarıyla özel bir proje.

Metrekaresi 5 Bin 500 TL’den Başlıyor

2019’un ikinci yarısında tamamlanması planlanan proje 2+1’den başlayarak 5,5+1’e kadar uzanan geniş bir yelpazede konut tipleri 5 bin 500 TL metrekare fiyatıyla satışa sunuldu. En küçük daire 126 metrekare ve 640 bin TL’den satılacak. Bahçeli evlerin fiyatı 900 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişiyor. 215 dönüm üzerine kurulu projede 90 dönüm yeşil alan 25 dönüm aktivite ve oyun alanı olarak ayrıldı.