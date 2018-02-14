İşkur’a En Çok, Ne İş Olursa Yaparım Diyenler Kayıt Oldu

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı kişi sayısına her gün yenileri eklenirken, kuruma kayıtlı olan vatandaş sayısı 2,5 milyona yaklaştı. İşsiz istatistikleri incelendiğinde, kayıtlı kişilerin nitelik getirmeyen işler grubunda yoğunluk kazandığı dikkat çekti.

Türkiye İş Kurumu’na Kayıtlı Kişi Sayısı 2,5 Milyona Yaklaştı

Türkiye İş Kurumu bünyesine kayıt olan yani iş arayan kişi sayısı toplamı Ocak ayı itibari ile 2 milyon 496 bin 527 işsizin 939 bini buldu. Bu kişilerin 939 bin 794’ü niteliksiz insan gücünü oluşturdu.

Türkiye İş Kurumu verilerine göre kuruma iş bulmak için başvuru yapan mühendis sayısı sadece 10 bin 197 oldu. Aynı dönemde diğer meslekler grubu dahilinde Kuruma kayıt olan kişi sayısı 622 bin 105 olarak belirlendi. Kayıtlı kişiler arasında genel büro memuru olarak iş arayanların toplamı ise 108 bin 185 kişiye ulaştı.

Son durumda mesleki gruplarda en fazla kaydın nitelik getirmeyen işler grubunda olduğu görüldü. Diğer meslekler grubu ikinci sıranın sahibi oldu. Genel büro memuru alanı üçüncü olarak kayda geçti.

Tır ve Çekicilerde İşsizlik Düşük!

Türkiye İş Kurumu’nun kayıtlı işsiz listesinin birincisi satış danışmanı olurken, kişi sayısı toplamda 89 bin 592’ye denk geldi. Bunu 58 bin 129’la sekreter kayıtları takip etti. Sadece iş için kayıt yaptıranların toplamı 49 bin 212 olarak tespit edildi. Meslekler dikkate alındığında Kuruma kayıtlı kişiler arasında tır ve çekici şoförlerinin en düşük seviyelerde olduğu, kayıtlı kişi sayısınınsa 2 bin 662 olduğu belirlendi.

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı iş arayan makine mühendisi ocak ayında toplamda 5.865 kişi oldu. On bin 197 mühendisin 4 bin 332 kişisini ise inşaat mühendisleri oluşturdu. Bunların aynında Kuruma kayıt olanlar arasında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri dikkat çekti. Kayıtlı öğretmen sayısı ise 4.079 kişi oldu.