Arçelik'ten Öğrencilere Yeni Program Fırsatı
Advert Advert Advert

Arçelik'ten Öğrencilere Yeni Program Fırsatı


Arçelik'ten Öğrencilere Yeni Program Fırsatı
Arçelik'ten Öğrencilere Yeni Program Fırsatı Elif İşçi - Tarih: 14-02-2018 Saat: 11:11
Anasayfa Şirketler Arçelik'ten Öğrencilere Yeni Program Fırsatı

Arçelik daha önce başlatmış olduğu Fresh Start programı için harekete geçti. Bunun üzerine öğrencilere özel sunulan program için son başvuru tarihi 10 Mart olarak belirlendi.

Arçelik’in staj programı Fresh Start için başvurular alınmaya başlandı. Bu programdan faydalanmak isteyen öğrenciler 10 Mart 2018 tarihine kadar tüm başvuru yapabiliyor. 

Öğrenciler için yeni bir başlangıç sunan Arçelik, staj programı Fresh Start ile üniversitede teorisi öğretilen bilgileri 2 ay boyunca işletmelerinde pratik olarak deneyimletiyor. 10 Mart 2018 tarihine kadar başvuruları kabul eden programa katılabilmek için üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak, ileri düzeyde İngilizce bilmek, online yapılan genel yetenek ve İngilizce sınavı ile video mülakat aşamalarını başarı ile geçmek gerekiyor. Başta mühendislik bölümleri olmak üzere her bölümden öğrencinin alınabildiği programda yaratıcılık ve inovatif bakış, aranan diğer özellikler arasında yer alıyor. 

Başvuru dönemi sonrasında farklı aşamaları geçerek programa katılma fırsatı yakalayan öğrencilerden, yaz döneminde 2 ay staj yaparak danışmanları eşliğinde bir proje hazırlamaları bekleniyor. Stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler Arçelik içerisinde Proje Elemanı/Proje Mühendisi ya da yeni mezun işe alım süreçlerinde değerlendirilme şansına sahip olacaklar.

Adaylar 10 Mart 2018 tarihine kadar http://bit.ly/arcelikfreshstart linkinde yer alan ilana başvuruda bulunabilirler

arçelik ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Kredi için Ev İpoteği mi Araba İpoteği mi? Kredi için Ev İpoteği mi Araba İpoteği mi? Günümüzde kredi çekmek, tercih edilecek borçlanma araçları arasında bütçeye ve geleceğe yönlü yapılan en mantıklı hareketlerden bir tanesidir. Lakin kredi çekerken ve çektikten sonra oldukça özenli davranmakta fayda vardır.
Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri
Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri Bankaların nakit ihtiyacı için sunmuş oldukları kredi seçeneği pek çok kişinin rahatlamasını sağlasa da ödemeler sırasında bazen çeşitli zorluklar yaşanabiliyor. Aylık ödemelerde yaşanan bazı sıkışıklıklar...
Bankaların Kredi Başvurusunu Reddetme Sebepleri
Bankaların Kredi Başvurusunu Reddetme Sebepleri Nakit para ihtiyacı olan kişilerin tercih ettikleri banka kredisi seçeneği için gerekli başvuruların yapılması gerekiyor .Kredi almak isteyen kişi öncelikli olarak bankaya başvuru yapacak birkaç yöntem arasından kendisine uygun olanı seçebilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
14 Şubat Sevgililer Gününde Güncel Altın Fiyatlarında Son Durum! Altın Güne Nasıl Başladı?
14 Şubat Sevgililer Gününde Güncel Altın Fiyatlarında Son Durum! Altın Güne Nasıl Başladı?
14.02.2018 Borsa Güne Nasıl Başladı?
14.02.2018 Borsa Güne Nasıl Başladı?