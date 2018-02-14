Cari Açık 47.1 Milyar Doları Gördü
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Cari Açık 47.1 Milyar Doları Gördü


Cari Açık 47.1 Milyar Doları Gördü
Cari Açık 47.1 Milyar Doları Gördü Çiğdem Yeniay - Tarih: 14-02-2018 Saat: 11:33
Anasayfa Eko Gündem Cari Açık 47.1 Milyar Doları Gördü

Türkiye’nin 2017 yılı cari açığı belli oldu. Merkez Bankası verilerine göre geçen yılın cari açığı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,5 oranında arttı. Cari açık toplamı ise 47 milyar doların üzerine çıktı.

Türkiye’nin 2017 yılı cari açığı belli oldu. Merkez Bankası verilerine göre geçen yılın cari açığı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,5 oranında arttı. Cari açık toplamı ise 47 milyar doların üzerine çıktı.

Aralık Ayı Cari Açığı Beklentiyi Aştı

Aralık ayına ilişkin cari açık rakamları açıklandı. Buna göre 2017 yılının Aralık ayı sonuçları, 2016’nın Aralığına kıyasla cari açığın azaldığını gösterdi. Düşüş 4 milyar 360 milyon dolar seviyesinde olurken, Aralık ayı cari açığı toplamı 7 milyar 700 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Beklenti ise 7 milyar 500 milyon dolar olarak öngörülmüştü.

2017 yılının son ayına ilişkin verilerin netlik kazanması sonrasında, geçen yılın cari işlemler açığı sonuçları da kesinlik kazandı. Buna göre Türkiye’nin geçen yılki cari açığı 47 milyar 100 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın cari işlemler açığı ise 32 milyar 600 milyon dolar olacak kayda alınmıştı. İki yıl arasında yapılan karşılaştırmaya göre açık geçen sene yüzde 44,5 oranında arttı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre birincil gelir dengesinde açık 231 milyon dolarlık artış kaydetti. Birincil gelir dengesi açığı yılın sonunda 1 milyar 180 milyon dolara çıktı.

Açıklamaya göre hizmetler dengesi dahilinde yer alan seyahat grubu net gelirleri, 2016’ya kıyasla yukarıya doğru hareket etti. Artış 80 milyon dolar olarak hesaplandı. Net gelirse 780 milyon dolara denk geldi.

Geçen senenin Aralık ayında birincil gelir dengesindeki yatırım gelirlerinden kaynaklı net çıkışlar, 2016’nın Aralığına kıyasla 208 milyon dolarlık artış yaşadı. Net çıkışların toplamı 1 milyar 90 milyon doları gösterdi.

Aynı aylar dikkate alındığında ikincil gelir dengesi kalemindeki girişler, 17 milyon dolarlık artışa ev sahipliği yaptı. Toplam ise 240 milyon dolar olarak raporlandı. 

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