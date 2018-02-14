EY Türkiye Yeni Mezunları İstihdam Ediyor
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EY Türkiye Yeni Mezunları İstihdam Ediyor


EY Türkiye Yeni Mezunları İstihdam Ediyor
EY Türkiye Yeni Mezunları İstihdam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 14-02-2018 Saat: 11:29
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EY Danışmanlık şirketi pek çok yeni mezunun ilk tercihi olurken şirket istihdama destek vermeye devam ediyor. 2018 yılında işe alım için gerekli başvuruları başlattığı ifade edildi.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY Türkiye, 2018 yılında 250 yeni mezunu bünyesine katarak ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı desteği sürdürecek. Yeni mezun işe alımlarıyla hizmet verdiği tüm sektörlerde sergilediği güçlü büyüme performansını korumayı amaçlayan EY Türkiye, geçen yıl da 250 yeni mezunu kadrosuna katmıştı. 2017 yılında 6 bin 500 yeni mezun EY ailesine katılmak için başvuruda bulunurken, EY Türkiye’nin çalışan sayısı, kadrosuna dâhil olan yeni mezunlarla birlikte 1 bin 300 kişiyi aştı. Başvurular online olarak ey.com/kariyer adresinden yapılabiliyor.

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları Konu İle İlgili Şunları Söyledi:

“İş dünyasının danışmanlık ve denetim hizmetleri açısından ihtiyaç ve beklentileri, Türkiye’nin sürekli büyüyen ve gelişen ekonomisine paralel olarak değişim gösteriyor. Teknolojide kaydedilen ilerlemeler ile birlikte bu değişimin yakalanması ve artan ihtiyaçların karşılanmasında, genç yeteneklerin sektörümüze kazandırılması büyük önem taşıyor. EY olarak; sunduğumuz yenilikçi çözümler ve şirketlerin iş performansını destekleyici hizmetlerimiz ile ülke ekonomisine katkı sağlarken, köklü kurum kültürümüz ile yeni mezunların iş yaşamlarındaki ilk adımlarını atmalarını ve Türkiye için yüksek katma değerli işler yapacakları bir geleceğe sahip olmalarını sağlıyoruz. Sunduğumuz kariyer fırsatları ile gençlerimizin iş hayatında potansiyellerine ulaşmalarına destek olmayı sürdüreceğiz.”

Oryantasyon Süreci Hakkında

Bu yıl EY Türkiye web sitesinde yayınlanacak ilana yapılacak başvurular arasında yapılacak ön eleme sonucu adaylar genel yetenek, yabancı dil ve teknik sınavlarına girmeye hak kazanacak. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar sorumlu ortaklar ve yöneticilerle gerçekleştirilen mülakatlara katılacak ve mülakatlar sonucunda farklı departmanlarda ve alanlarda yaklaşık 250 yeni mezun EY Türkiye’de çalışmaya hak kazanacak. Ekim ayı başında alacakları genel oryantasyon eğitimi ile EY’deki kariyerlerine ilk adımlarını atacak olan yeni mezunlar, ardından ise her sene olduğu gibi kıdemli danışmanlar tarafından verilen teknik eğitimlerine başlayacaklar. Yeni mezunlar eğitimlerini tamamlamalarının ardından EY Türkiye ailesinin en yeni üyeleri olarak, EY’nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ofislerinde danışmanlık, kurumsal finansman, vergi ve denetim gibi birçok farklı alanda görevlerine başlayacaklar.

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