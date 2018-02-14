2018 Kariyer Panayırı Başlıyor

PERYÖN, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuğuna ışık tutmak, çeşitli sektörlerden profesyonellerle bir araya gelmelerini sağlamak ve farklı meslekleri yakından tanımalarına imkân vermek amacıyla düzenlediği Kariyer Panayırı, 2018 yolculuğuna başlıyor.

2006 yılından bu yana 4 bini aşkın öğrencinin gelecek hayallerine ve heyecanına ortak olan Kariyer Panayırı, bu sene de Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversitelilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Gençlerle iş dünyası arasında iletişim köprüsü kuran etkinlik; Ardahan, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kars, Mersin, Nevşehir, Rize ve Sinop’u ziyaret edecek.

Kariyer Panayırı’nın bu yıl ki ilk durağı Mersin Üniversitesi olacak. 16 Şubat 2018, Cuma günü gerçekleşecek etkinlikte ilk kez, tam 50 öğrenciye House of Human koçları tarafından üç saat boyunca grup koçluğu hizmeti sunulacak.

METRO Toptancı Marketleri Şubelerden Sorumlu İnsan Kaynakları Müdürü Murat Ayaydın, Faveo Danışmanlık Genel Müdürü Barış Gül, House Of Human Kurucu Ortağı Funda Ant ve House of Human Koçları; Prof. Dr. Derya Önder, Nazmiye Ülkü Pekkan, Doç. Dr. Efe Efeoğlu, Hakan Sayar ve Orhan Özbaba üniversitelilerle buluşacak.

Ulaşım sponsorluğunu Metro Toptancı Marketleri’nin üstlendiği Kariyer Panayırı ve PERYÖN hakkında detaylı bilgi için; www.peryon.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz