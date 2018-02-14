Ticaret Sitelerine ETBİS Uyarısı

ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) zorunlu kaydı için 31 Aralık 2017 son gündü. Ancak henüz kaydı yapılmayan çok fazla e-ticaret sitesi var. ETİD, e-ticaret sektörünü konu hakkında bilgilendirme amacıyla bir etkinlik organize ediyor. ETBİS ve E-ticaret Veri Kaydı Workshop’u, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da katılımıyla 23 Şubat 2018’de düzenlenecek.

İnternet alışverişlerinde tüketiciyi korumak ve e-ticaret işlemlerini kayıt altına almak amacıyla oluşturulan ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi), 1 Aralık’tan itibaren uygulanmaya başladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, tüm e-ticaret siteleri 30 Aralık 2017 tarihine kadar ETBİS platformuna kayıt olmak zorundaydı. Ancak henüz kaydını yapmayan ve konudan haberi olmayan çok fazla e-ticaret sitesi var. ETİD (Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği), e-ticaret sektörünü konu hakkında bilgilendirme amacıyla bir etkinlik düzenliyor.

ETİD tarafından organize edilen ETBİS ve E-ticaret Veri Kaydı Workshop’u, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da katılımıyla, 23 Şubat Cuma günü saat 09.30-12.30 saatleri arasında Boyner Mağazacılık Genel Müdürlük binasında yapılacak.

Program:

09:30-10:00 Kayıt/Kahvaltı

10:00-10:15 Hoş Geldiniz (ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi)

10:15-11:00 ETBİS ve E-ticaret Sitelerine Getirdiği Bildirim Yükümlülüklerine Hukuksal Bakış (ETİD Hukuk Danışmanı ve Gemicioğlu Hukuk Bürosu Ortağı Av. Bora Gemicioğlu)

11:00-12:00 ETBİS’e Kimler Kayıt Yapmalı, Veri Yükümlülükleri ve Veri Girişleri Hakkında Gümrük Ticaret Bakanlığı Sorularınızı Yanıtlıyor (Gümrük Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Dairesi Başkanlığı, Uzm. Ömer Faruk Ergün)

12:00-12:30 Soru-Cevap