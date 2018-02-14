Ticaret Sitelerine ETBİS Uyarısı
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Ticaret Sitelerine ETBİS Uyarısı


Ticaret Sitelerine ETBİS Uyarısı
Ticaret Sitelerine ETBİS Uyarısı Elif İşçi - Tarih: 14-02-2018 Saat: 11:43
Anasayfa Şirketler Ticaret Sitelerine ETBİS Uyarısı

elektronik ticaret siteleri için zorunlu olan ETBİS sistemi son başvuru tarihi belirlenmişti. Bu başvuru tarihi ile birlikte kayıt yaptırmayan ticaret sitelerinin olduğu tespit edilmişti. Bu konuda yeni bir organizasyon gerçekleştirilecek.

ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) zorunlu kaydı için 31 Aralık 2017 son gündü. Ancak henüz kaydı yapılmayan çok fazla e-ticaret sitesi var. ETİD, e-ticaret sektörünü konu hakkında bilgilendirme amacıyla bir etkinlik organize ediyor. ETBİS ve E-ticaret Veri Kaydı Workshop’u, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da katılımıyla 23 Şubat 2018’de düzenlenecek.

İnternet alışverişlerinde tüketiciyi korumak ve e-ticaret işlemlerini kayıt altına almak amacıyla oluşturulan ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi), 1 Aralık’tan itibaren uygulanmaya başladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, tüm e-ticaret siteleri 30 Aralık 2017 tarihine kadar ETBİS platformuna kayıt olmak zorundaydı. Ancak henüz kaydını yapmayan ve konudan haberi olmayan çok fazla e-ticaret sitesi var. ETİD (Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği), e-ticaret sektörünü konu hakkında bilgilendirme amacıyla bir etkinlik düzenliyor.

ETİD tarafından organize edilen ETBİS ve E-ticaret Veri Kaydı Workshop’u, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da katılımıyla, 23 Şubat Cuma günü saat 09.30-12.30 saatleri arasında Boyner Mağazacılık Genel Müdürlük binasında yapılacak.

Program:

09:30-10:00 Kayıt/Kahvaltı

10:00-10:15 Hoş Geldiniz (ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi)

10:15-11:00 ETBİS ve E-ticaret Sitelerine Getirdiği Bildirim Yükümlülüklerine Hukuksal Bakış (ETİD Hukuk Danışmanı ve Gemicioğlu Hukuk Bürosu Ortağı Av. Bora Gemicioğlu)

11:00-12:00 ETBİS’e Kimler Kayıt Yapmalı, Veri Yükümlülükleri ve Veri Girişleri Hakkında Gümrük Ticaret Bakanlığı Sorularınızı Yanıtlıyor (Gümrük Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Dairesi Başkanlığı, Uzm. Ömer Faruk Ergün)

12:00-12:30 Soru-Cevap

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