Kuveyt Türk Katılım Bankası Net Kârı Yüzde 24,4 Artırdı

Kuveyt Türk Katılım Bankası geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını içeren raporu tamamlayarak, sonuçları açıkladı. Buna göre bankanın 2017 yılı net kârı 674 milyon lirayı buldu.

Kuveyt Türk’ün Kullandırdığı Fon 38 Milyar Liraya Ulaştı

Türk bankacılık sektörünün önemli oyuncularından olan Kuveyt Türk Katılım Bankası geçen seneyi başarılarla geride bıraktı. Banka tarafından yapılan 2017 yılı finansal sonuçlarına göre Kuveyt Türk net kârını bir yılda yüzde 24,4 oranında artırdı.

Yüksek hizmet kalitesiyle, ürün çeşitliliğiyle katılım bankacılığının öncülerinden olan Kuveyt Türk Katılım Bankası, yılın sonunda fon büyüklüğünü 39 milyar 900 milyon liraya çıkardı. Fon bir önceki yıla kıyasla yüzde 24’9 oranında arttı.

Banka geçen sene kullandırdığı fonu da genişletti. Kullandırılan fon bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,8 oranında arttı. Artış sonrasındaki rakamsa 38 milyar lirayı gördü.

2017 yılında Kuveyt Türk aktiflerine de yenilerini ekledi. Bankanın aktiflerinin toplamı 57 milyar 100 milyon lirayı buldu. Geçen yılın finansal sonuçlarına göre öz varlıklar toplamı 4 milyar 600 milyon liraya ulaştı.

399 Şubeyle Kaliteli Hizmetin Adresi Oldu

Finansal sonuçların netlik kazanması sonrasında bankanın genel müdürlüğünü yapmakta olan Ufuk Uyan, yıl değerlendirmesini yaptı. Uyan, geçen yılın Kuveyt Türk için güzel bir yıl olduğunun altını çizdi. Bankanın yenilendiğini, Kuveyt Türk’ün kaliteli bankacılık anlayışına yeni ürünler eklediğini, bankacılık politikalarından ödün vermediklerini dile getirdi. Yeni şubelerle yurt genelinde 399 şubeyle hizmet verdiklerini ifade ederek, dijital bankacılık alanında müşteri sayılarını ikiye katladıklarını aktardı. Bankanın dijital kullanıcı sayısının yılsonunda 700 binin üzerine çıktığına vurgu yaptı.