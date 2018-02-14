Kuveyt Türk 2017 Net Karını Açıkladı

Kuveyt Türk Katılım Bankası, 2017 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı. Kuveyt Türk, 2017 yılında net kârını bir önceki yıla göre yüzde 24,4 artırarak 674 milyon TL’ye yükseltti. Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle katılım bankacılığı sektörünün gelişimine katkı sağlayan Kuveyt Türk’ün 2017 yılsonunda toplanan fon büyüklüğü, 2016 yılsonuna göre yüzde 24,9 artışla 39,9 milyar TL oldu. Bankanın kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 26,8 artışla 38 milyar TL’ye ulaştı. Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 57,1 milyar TL, öz varlıkları ise 4,6 milyar TL’ye yükseldi.

Dijital Müşteride Yüzde 50’lik Artış

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yılsonu finansal verilerine yönelik yaptığı açıklamada, “2017 yılını başarılı sonuçlarla geride bıraktık. Yenilikçi vizyonumuzdan, değerlerimizden ve sağlam bankacılık anlayışımızdan ödün vermeden büyümemizi sürdürdüğümüz bir yıl oldu. Türkiye çapında 399 şubeye ulaştık. Yüzde 100 Kuveyt Türk iştirakiyle Almanya’da kurduğumuz ilk ve tek Türk bankası olan KT Bank AG’nin bu yıl 4. şubesini hizmete açtık. Müşterilerimize kolay ve zahmetsiz hizmet sunmak amacıyla mobil ve dijital tarafta büyümemizi artan bir ivmeyle sürdürüyoruz. Dijital bankacılık kullanıcı sayımız geçtiğimiz yılsonuna göre yaklaşık yüzde 50’lik bir artışla 700 bini aştı” dedi.

Yeniliklerle Dolu Bir Yıl

2017’de Kuveyt Türk olarak pazar payını artırmakla kalmayıp birçok inovatif ürün ve hizmete imza attıklarına değinen Ufuk Uyan, “Türk halkının alışveriş ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni nesil kredi kartımız Sağlam Kart’ı hizmete sunduk. Bugüne kadar Türkiye’de özel sektör tarafından TL cinsinden nitelikli yatırımcıya yönelik en yüksek tutarlı kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirerek kendi sukuk rekorumuzu kırdık. Workinton ile önemli bir işbirliğine giderek startup’lar için Lonca Girişimcilik Merkezi’ni açtık. ‘İyi ki’ işveren markamız, sepetim yan haklar paketi, bankacılık okulu, API market platformu gibi birçok yeniliği ve 5/24 Hazine, Cebe Para Gönder, QR Kod’la Para Çekme gibi birçok hizmeti hayata geçirdik. Etkin risk yönetimini ve aktif kalitesini önemsiyoruz. Bankamızın takipteki kredi oranının 2017 yılsonu itibarıyla yüzde 1,85 düzeyine inerek 2,95 düzeyindeki bankacılık sektör ortalamasının altında gerçekleşmesi bu anlamda çok önemli bir gelişmedir” değerlendirmesinde bulundu.

1.8 Ton Altın Ekonomiye Kazandırıldı

2017 yılında KGF teminatlı fonları gündemlerinin ilk sıralarına alarak etkin bir şekilde kullandıklarını ve geçtiğimiz yıl 3.8 milyar TL kaynak sağladıklarını vurgulayan Ufuk Uyan, “2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 daha fazla altın toplayarak yaklaşık 1.8 ton altını ekonomiye kazandırdık ve bankamızdaki altın hesaplarının toplam büyüklüğü 17.9 tona, toplam değeri ise yaklaşık 2.8 milyar TL’ye ulaştı. Yenilikçi, dinamik ve değişime öncülük eden bankamız 2018 yılında da sürdürülebilir büyüme vizyonuyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya, dijitalleşme vizyonuyla da sektörümüze yön vermeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

2017’DE KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI

Sukukta Yeni Türkiye Rekoru

2017 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 35’lik bir artışla toplamda 2.3 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştiren Kuveyt Türk, Eylül 2017’de, 106 gün vadeli 400 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracıyla “katılım bankacılığı sektöründe TL cinsinden tek seferde en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracı” alanında Türkiye rekoru kırdı. Diğer yandan Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.’yle, DRD Filo Kiralama ve T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin toplamda 150 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihraçlarına da aracılık edildi.

Yüksek Aktif Kalitesi

Sürdürülebilir büyümeyle birlikte etkin risk yönetimi ve aktif kalitesinden ödün vermeyen Kuveyt Türk’ün takipteki kredi oranı 2017 yılsonu itibariyle yüzde 1,85 düzeyine inerek 2,95 düzeyindeki bankacılık sektör ortalamasının altında gerçekleşti. Diğer yandan karşılama oranı geçen yıla göre 15 yüzde puanlık rekor bir artışla yüzde 93,4 seviyesine yükseldi.

Girişimcilere Tam Destek

Girişimci bankacılığı konusunda çalışmalarına hız veren Kuveyt Türk, 2017 Eylül ayı itibariyle teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin, proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelde ve ayrıca hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürmelerini sağlamak amacıyla Lonca Girişimcilik Merkezi’ni kurdu. Fikri olan girişimcilere hedeflerini gerçekleştirme noktasında fon ve mentorlük desteği sağlanarak ülke ekonomisinin sürdürülebilir refahının ve ekonominin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Bankacılık Sektörünün En Kapsamlı API Marketi

Dijitale ve inovasyona olan ilgisi tüm yoğunluğuyla devam eden Kuveyt Türk, 2017 Aralık ayında Türkiye bankacılık sektörünün en kapsamlı API Market Platformu’nu hizmete sundu. İlk etapta 25 adet API’yi geliştiricilere açan banka, girişimciler ve FinTech geliştiricilerinin daha kolay ve daha hızlı şekilde yeni uygulamalar geliştirebilmeleri için ciddi bir imkân sağladı.

Uygun Marjlarla 5/24 Döviz ve Altın Alım Satımı

Mesai saatleri dışında yaşanan döviz ve altın alım-satım marj yüksekliği sorununa çözüm üreten Kuveyt Türk, 2017 Eylül ayı itibariyle hafta içi her gün 24 saat boyunca "uygun" marjlarla döviz ve altın alım-satım işlemi yapma imkanı sunmaya başladı. Böylece müşteriler, özel ek bir uygulamaya ve başvuruya gerek duymadan Kuveyt Türk'ün internet ve mobil şubeleri ile ATM, XTM ve çağrı merkezi kanallarından gece gündüz fark etmeden uygun marjlarla döviz ve altın alım-satım işlemi yapabiliyor.

QR Kodla Para Çekme – Cebe Para Gönder

Kurulduğu günden bu yana müşterilerine en iyi çözümleri sunmak ve katılım bankacılığının gelişimine öncülük etmek hedefiyle yenilikçi hizmetler sunan Kuveyt Türk 2017 yılında ayrıca QR Kodla Para Çekme, Cebe Para Gönder gibi yeni uygulamaları hayata geçirdi.

Faizsiz Bankacılığın Okulu

Verimliliğin yanı sıra personelin gelişimine de önem veren Kuveyt Türk, eğitim teknolojileri alanında yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda banka, 2017 yılında faizsiz bankacılık sektöründe bir ilke daha imza atarak Kuveyt Türk Bankacılık Okulu’nu hayata geçirdi.

Başarıyı Taçlandıran Ödüller

Kuveyt Türk, Global Finance Dergisi tarafından düzenlenen “Dünyanın En İyi İslami Finansal Kurumları” yarışmasında yeni kredi kartı ürünü Sağlam Kart'la “En İyi Yeni Nesil Kredi Kartı” ödülüne layık görüldü. Diğer yandan banka, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından düzenlenen Altıncı Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi'nde Bankacılık ve Finans Sektörü kategorisinde “En İyi Ar-Ge Merkezi” ödülüne dördüncü kez üst üste layık görüldü. Kuveyt Türk, yılın en iyi finans teknoloji projelerinin yarıştığı Finans Teknoloji Ödülleri 2017’de, farklı kategorilerde birinciliğe ve ikinciliğe layık görüldü.