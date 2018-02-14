İstanbul Bilişim'in Yeni CEO'su Belirlendi
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İstanbul Bilişim'in Yeni CEO'su Belirlendi


İstanbul Bilişim'in Yeni CEO'su Belirlendi
İstanbul Bilişim'in Yeni CEO'su Belirlendi Elif İşçi - Tarih: 14-02-2018 Saat: 12:04
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Ülkenin en büyük e ticaret sitelerinden birisi olan İstanbul Bilişim Ceo'su değişti. Bu süreçte yeni Ceo'nun Türk asıllı bir Alman yatırımcı olduğu ifade edildi.

Elektronik ürün ve beyaz eşya satışında Türkiye’nin en köklü online alışveriş sitelerinden biri olan İstanbul Bilişim, Türk Asıllı Alman Yatırımcı Ediz Akın tarafından satın alındı. Satın alma sonrası markanın değerini ikiye katlanırken şirkette yeni bir dönemin kapıları aralandı.

10 milyon TL’lik yatırımla belirlenen yeni pazarlama stratejisi ve alt yapı sayesinde yeni hizmetler sunmaya hazırlanan İstanbul Bilişim, satış sonrası hizmetlere yönelik yapacağı yatırımlar ve açacağı yeni mağazalarla sektördeki varlığı güçlendirmeyi hedefliyor.

“Müşteri Portföyünden Çok Etkilendim”

Bir yatırımcı olarak firmayı seçmesinin nedenini anlatan İstanbul Bilişim CEO’su Ediz Akın, “2002 yılından bu yana aktif olarak online satış yapan İstanbul Bilişim, Türkiye’nin en önemli teknoloji ve A+ ürün satışı yapan firmalarından bir tanesi. Ama benim firmayı seçmemdeki en büyük neden; sadık müşteri portföyüne sahip olması. Çünkü kaliteli ürünleri güvenilir hizmet anlayışıyla uygun fiyatlara verdiğini sektörde kanıtlayan bir firma olarak, bir kez İstanbul Bilişim’den alışveriş yapan birinin kesinlikle tekrar yaptığını gördüm. Şimdi yeni hizmetler ve stratejilerle müşterilerimizin daha da memnun olması için çalışmalara başladık” açıklamasında bulundu.

“Çağın Gerekliliklerine Ayak Uyduruyoruz”

2017 yılı sonunda İstanbul Bilişim’in başına geçen ve yeni hizmetlerden bahseden Akın,“Yenilikler arasında ilk etapta web sitesinin daha kullanışlı ve modern bir hale getirilmesinin yanı sıra mobilden alışveriş yapmayı daha da kolaylaştıracağız. Ayrıca teknik servis konusunda bizzat kendi bünyemizde hizmet sağlıyoruz. Tabii tüm bu süreçlerin geliştirilmesi için ciddi bir istihdam sağladık. Ekip sayımızı neredeyse iki katına çıkardık. Aynı şekilde önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında yeni mağazalar yer almakta. Özellikle İstanbul dışından ciddi taleplerin olduğunu gördük. Ankara ve İzmir başta olmak üzere İstanbul Anadolu yakasında yeni mağazalar açacağız.” dedi

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