Tasarruf Mevduatları 1 Trilyona Koşuyor

Türkiye tasarruflarla dolu bir yılı geride bıraktı. 2017 yılının tasarruf mevduatları toplamı 1 trilyon sınırını zorlarken, mevduatlardaki artış 2016’ya göre yüzde 14’ün üzerinde artış kaydetti.

Türkiye Tasarrufa Hız Verdi

Türkiye’deki tasarruf mevduat hesaplarındaki hareketler yukarı yönlü oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’yla BDDK’nın verileri dikkate alındığında mevduatlarda geçen sene biriken para, 2016 yılına kıyasla yüzde 14,4 gibi yüksek bir oranda arttı. Tasarruf mevduatlarının toplamı ise 930 milyar 300 milyon 271 milyon 494 bin liraya denk geldi.

Bu rakam Türkiye nüfusuna bölündüğünde kişi başına düşen tasarrufun 11 bin 512 lira olduğu belirlendi.

En Çok Parayı İstanbullu Biriktirdi

Türkiye’nin en fazla tasarruf mevduatına sahip olan kenti İstanbul olarak kayda geçti. Mevduatların yüzde 43 gibi bir oranını sahiplenen kentte biriken para 400 milyar 647 milyon 572 bin lirayı buldu. İstanbul’un nüfusu 15 milyon olarak dikkate alındığında İstanbullunun kişi başı tasarrufu 26 bin 658 lira olarak hesaplandı.

Tasarruf mevduat hesaplarının en yüksek olduğu ikinci kent Ankara olarak kendini gösterdi. Ankara 2017 yılında kişi başına 16 bin 974 liralık tasarrufa imza attı. Bunu Muğla, İzmir ve Antalya takip etti. Muğla’daki kişi başı birikim 16 bin 958 lira olurken, İzmirlinin tasarrufu 15 bin 905 liraya denk geldi. Antalya ise geçen sene kişi başına 12 bin 126 bin liralık tasarruf gerçekleştirdi. Bu beş kentin kişi başına düşen tasarruf mevduatı, ortalamanın üzerinde oldu.

Tasarruf mevduat hesaplarının kişi başına kabarık olduğu kentler arasında altıncı sıra Tunceli’nin olurken, bunu Yalova, Uşak ve Kırklareli takip etti. Listenin onuncu kenti Balıkesir olarak kayda geçti.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı hesaplarında en düşük miktarlar Muş, Hakkari ve Ağrı’da görüldü. Muş en düşük kentlerin birincisi oldu. Muşluların kişi başına düşen tasarrufu sadece 1.341 lira oldu.