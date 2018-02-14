Yanlış Montaj Isı Kaybına Neden Oluyor

Yaşam alanlarına gün ışığı ve havalandırma sağlayan pencereler, enerji verimliliği için oldukça önemli. Pencere ve Kapı Sektörü Derneği’nin (PÜKAD) son dönemde yaptığı araştırmada bunu ispatlar nitelikte. Araştırmaya göre; pencerelerde yapılan yanlış montaj uygulamaları ısı enerjisinin yüzde 20’sinin kaybedilmesine yol açıyor.

Türkiye enerjisinin yüzde 30’unu binaları ısıtmak için kullanıyor. Bu değer dikkate alındığı takdirde, enerji tasarrufunda pencerenin ne kadar önemli bir yapı elemanı olduğu ortaya çıkıyor. Son dönemde yapı sektörü için yapılan araştırmalar gösteriyor ki; çok eski ve verimli olmayan pencere sistemine sahip binaların ısınmasına harcanan enerjiyle yeni pencere sistemlerin arasında ciddi fark var. Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD)verilerine göre; binalardaki, ısı kaybının yüzde 16’sı çatıdan, yüzde 32’si -baca, banyo ve WC havalandırmalarından, yüzde 20’si camlardan, yüzde 8’si pencere derz dolgusu havalandırmasından yüzde 18’i ise duvarlardan kaynaklanmaktadır.

Binalardaki ısı kayıplarına bakıldığında bu oran ciddi boyutlara ulaşmış durumda.Dolayısıyla pencereler, bir yapı için sadece dış görünüş değil, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlanmasının başlangıç noktası. Bugün gelişmiş teknolojilerle üretilen PVC pencere ve kapı sistemleriyle çok yüksek ısı yalıtımı sağlanarak ciddi oranda enerji tasarrufuna ulaşılabiliyor. Bu noktada pencere seçiminin ve montajının önemine değinen REED TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Fatih Özmert, binalardaki enerji kaybının en büyük sebeplerinden birinin yanlış pencere kullanımı olduğunu ve bu kullanımdan ötürü enerji kaybının yüzde 20 olduğunu söyledi.

“Doğru Tasarım, Doğru Seçim ve Doğru Kurulum”

Kentsel dönüşümün yarattığı yeni konutlar ve renovasyon gören yapılar sayesinde pencere sektöründe de artık enerji verimliliğinin ön plana çıktığını belirten REED TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Fatih Özmert, Türkiye’de de binaların ısıtmasında doğru pencere seçimiyle yüzde 30’lara varan enerji tasarrufuna ulaşılabileceğini söyledi. Enerji tasarrufu sağlayarak maliyetleri düşüren pencere sistemlerinin üç temel aşamadan geçtiğini belirten Özmert, “Pencerede doğru tasarım, doğru seçim ve doğru kurulum enerji tasarrufunda büyük önem arz ediyor. Pencere seçimi binanın yapısına göre değişkenlik gösterse de konutların enerji verimliliğini nereden iyileştirileceğini bilmek örneğin; güneş enerjisini kullanabilmek, hem evin ışıklandırmasını hem de maliyette hafife alınmayacak bir tasarrufa yol açıyor” dedi.