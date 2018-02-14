Bee Goddess İkinci Bir Yere Hak Kazandı
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Bee Goddess İkinci Bir Yere Hak Kazandı


Bee Goddess İkinci Bir Yere Hak Kazandı
Bee Goddess İkinci Bir Yere Hak Kazandı Elif İşçi - Tarih: 14-02-2018 Saat: 12:36
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Harrods bir anlamda lüks tüketime yer verirken Türk mücevherat markası olan Bee Goddess'in satışlarının son derece iyi olmasından dolayı ikinci bir mağaza almaya hak kazandı.

Uluslararası lüks tüketimde yön belirleyen Harrods’da yer alan tek Türk mücevher markası Bee Goddess’a kategorisinde en çok satanlar arasına girmesi üzerine mağaza tarafından ikinci bir yer verildi. Yeni yeri Harrods’ın kalbi Fashion Lab’de yer alan Bee Goddess, moda tutkunlarına özel hazırladığı koleksiyonlarını beğeniye sundu.

Londra’da lüks tüketimin merkezi kabul edilen Harrods’da yer alan ilk ve tek Türk mücevher markası Bee Goddess, ürünlerinin mağazada satılmaya başlanmasından bu yana geçen 5 yılda en çok satan mücevher markaları arasına girdi. Harrods bunun üzerine Bee Goddess’ı daha geniş kitlelere vermek mağazada ikinci bir yer verdi. İlk yeri Luxury Jewellery Hall’da bulunan Bee Goddess’ın yeni yeri Harrods’ın kalbi kabul edilen ve genç moda markalarının bulunduğu Fashion Lab’de yer aldı.

Harrods Yaratıcı Ekibinden Özel Tasarım

Harrods yaratıcı ekibi, Sevgililer Günü için Bee Goddess’ın Fashion Lab'teki yerini özel tasarladı. ‘Bee Goddess Diamond Salon' adlı yeni yerinde kırmızı rengi ve Bee Goddess'ın en çok sevilen tasarımları kullanıldı. Bee Goddess’ın yeni koleksiyonları Eye Light ve Star Light'ın yanı sıra moda tutkunlarına özel hazırladığı mücevherlerini beğeniye sunuldu.

Kurucusu Ece Şirin Müşterileri Misafir Ediyor

The Telegraph Luxury tarafından Yılın En Vizyoner ve Yaratıcı Mücevher Tasarımcısı seçilen Bee Goddess’ın kurucusu Ece Şirin, şubat ayı boyunca Bee Goddess’ın yeni yerinde müşterilerini misafir ediyor. ‘Aydınlık Lüks’ akımının öncüsü Şirin, misafirlerine markanın ardındaki felsefeyi, sembollerin güçlerini ve o güçleri kendi hayatlarına nasıl aktaracaklarını anlatıyor.

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