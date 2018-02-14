Uber’in Zararı Kara Deliğe Dönüştü

Araç paylaşımı alanında faaliyet gösteren Uber, 2017’nin son çeyreğine ilişkin finansal sonuçları paylaştı. Uber Ekim, Kasım ve Aralık aylarında beklediği mali tabloya ulaşmadı. Şirketin zararı büyük oldu.

Uber 2017 Yılında 4,5 Milyar Dolarlık Zarara İmza Attı

Uber, geçen yılın son çeyreğine ilişkin verileri açıkladı. Şirketin son çeyrek mali tabloları zarara işaret etti. Buna göre Uber 2017 yılında yüzde 61’lik zarara ulaştı. Toplam zararsa 4 milyar 500 milyon doları buldu. Şirketin bir önceki yıl yaptığı açıklamaya göre 2016 yılı toplam zararı 2 milyar 800 milyon dolar olarak kayda alınmıştı.

Araç paylaşım alanında faaliyet gösteren Uber 2017 yılında büyümeyi sürdürdü. Platforma binlerce araç kayıt olarak hizmete başladı. Bunun yanında Uber’den hizmet alan kişi sayısı da büyük ölçüde arttı. Tüm bu gelişmelere rağmen şirketin mali tabloları yukarı yönlü değil, aşağı yönlü hareket etti. .şirketin son iki yılda kaydettiği zarar derin bir çukura dönüştü.

Bilindiği üzere Uber hisselerinin bir bölümü geçen yılın son ayında satılmıştı. Satın alma uluslararası piyasada önemli yer sahip isimlerin oluşturduğu konsorsiyum tarafından yapılmıştı. Konsorsiyumda Softbank dahi kendine yer açmıştı. Satışı yapılan hisseler toplamın yüzde 18’lik bölümünde gerçekleşmişti. Satın alma için konsorsiyum Uber’e 48 milyar dolarlık ödeme yapmıştı. Uzmanlar bu rakamın piyasa değerinin üzerinde olduğunu ifade etmişti.

Zorunlu Olmamasına Rağmen Açıklama Yaptı

Şirketten yapılan finansal sonuçlara gör 2017’nin son çeyreğinde zarar küçüldü. Fakat zarardaki azalma yıl zararını pekte düşürmedi. Artış yüzde 61’i gösterdi. Bunun yanında Uber tüm sonuçları net olarak kamuoyu ile paylaşmadı. Şimdilik halka açık olmayan şirketin bu yönde bir açıklama yapmak gibi bir zorunluluğu da zaten yok. Buna rağmen şirketin yaptığı mali açıklama ilgili çevreler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Açıklamanın halka arz sinyalleri verdiği belirtilenlerden oldu.