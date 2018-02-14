Akıllı Sistemler Çevreyi Koruyor

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, “Doğal gazın çevreci bir yakıt olması, şehirlerin havasının yaşanabilir seviyeye gelmesini sağlıyor” diye konuştu. Arslan, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı akıllı sistemler sayesinde karbon salımını her yıl binlerce ton azaltmanın mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan “Doğal gazın ulaştığı ilçelerde sosyokültürel yapı da olumlu yönde etkileniyor. Doğal gazın çevreci bir yakıt olması, şehirlerin havasının yaşanabilir seviyeye gelmesini sağlıyor. Diğer taraftan, doğal gazın ulaştığı şehirler, göç veren konumdan göç alan konuma geliyor. Doğal gaz sayesinde sanayi tesisleri faaliyete geçiyor, buna bağlı olarak istihdam imkânı da artıyor. Bu bakımdan ülkemizin enerji, ekonomi, çevre ve sağlık politikalarına olumlu katkıları nedeniyle doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasını önemsiyoruz” dedi.

“Teknolojik Gelişmeler Hizmetin Kalitesine Katkı Sağlıyor”

Akıllı şebekeler ve akıllı sistemlerin enerji piyasasına birçok avantaj sağladığını söyleyen GAZBİR Başkanı Arslan, “Akıllı sistemler; güvenli şebeke işletmeciliği, kaynakların verimli kullanımı gibi önemli operasyonel katkılarının yanında, teknoloji yoğun servislerle müşterilere sunulan hizmetin kalitesine ciddi katkıda bulunuyor. Haberleşmede IoT yani nesnelerin interneti olarak tanımlanan etkileşim sayesinde, sağlanacak fayda sadece sayaçların uzaktan okunması değil, akıllı bina yönetimine kadar gidebilir. Ancak, akıllı sistemler denilince akla sadece sayaç ve uzaktan okuma gelen algının da mutlaka değişmesi gerekiyor. Buradan sağlanacak fayda, akıllı sistemlerin yaygınlaşması için yeterli değil” dedi.

“Abona Sayısı 6 Milyondan 13.5 Milyona Ulaştı”

GAZBİR olarak, doğal gazın verimli kullanılması için tüketicileri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Arslan, “Bunun sonuçlarını görüyoruz ancak önümüzdeki yıllarda daha fazla göreceğiz. Doğal gaz kullanımı ülke genelinde hızlı bir büyüme kaydetti. 10 yıl gibi bir sürede abone sayımız 6 milyondan 13,5 milyona ulaştı. 45 milyon vatandaşımız halihazırda doğal gaz konforundan faydalanıyor. Doğal gazı uzun süredir kullanan tüketicilerle yeni kullanmaya başlayanlar arasında tüketim alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Tüketim kültürünün verimlilik yönünde geliştirilmesi çok önemli. Tüketimin akıllı sistemlerle desteklenmesi ve bu konuda mevzuat altyapısının oluşturulmasıyla evlerimizi daha düşük konfor sıcaklıklarında ısıtıp, daha az tüketim yaparak tasarruf seferberliğine önemli katkı sağlayabiliriz. Akıllı sistemler, bunu uzaktan ve tek tuşla yapıp, anlık takibini sunabiliyor. Şunu unutmamalıyız ki, ölçmediğimiz bir şeyi yönetmemiz mümkün değil. Evsel enerji tüketimimizin %50’den fazlasını ısıtma-soğutmaya harcadığımızı göz önünde bulundurursak; programlanabilen, kullanım alışkanlıklarımızı görebildiğimiz ve anlık olarak takip edebildiğimiz akıllı sayaç, akıllı termostat ve uzaktan kontrol sistemleriyle tasarruf sağlamak, doğal gaz ve hatta diğer enerji kaynaklarına daha az bütçe ayırmak mümkün” diye konuştu.

“Karbon Salımını binlerce Ton Azaltmak Mümkün”

Akıllı sistemlerin dünyada her geçen gün geliştiğini ve çevreye duyarlı teknolojiler geliştirildiğini söyleyen Başkan Arslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Doğal gazı tasarruflu kullanan tüketici dönemsel olarak bunun getirisinden de faydalanabilecek, sonuç olarak ülke kaynaklarının verimli kullanımı sağlanabilecek. Tasarruf, anlık haberleşme ve müşteri memnuniyeti konularının yanı sıra, şebekelerde akıllı teknolojilerle karbon salımını da her yıl binlerce ton azaltmak mümkün. Ülkemizde hem elektrik hem doğal gaz şebekelerinin gelişimi için çalışmalar; ETKB, EPDK ve dağıtım şirketleri nezdinde devam ediyor. Gelişmiş ekonomiler büyük yatırımlarla şebekelerini modernleştirip, günümüz teknolojisine uygun hale getiriyor; Çin, Güney Kore, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler ise kademeli gelişim planları oluşturuyor. Örneğin, kayıp kaçak oranının yüksek olduğu Hindistan’da ilk hedef olarak akıllı sayaçlar seçilirken, Brezilya’da pilot bölge projeleri başlatılıp, bunların çıktılarına göre ülke uygulamalarına karar veriliyor. Türkiye’nin tüm şebekelerinin ihtiyaçlarını belirleyip, küresel örneklerle harmanlayarak kendi yol haritasını çizmesi gerektiğini düşünüyorum.”

“ICSG 2018 Uluslararası İş birliklerinin Gelişmesi Bekleniyor”

Başkan Yaşar Arslan, bu yıl 25-26 Nisan tarihlerinde 6.’sı düzenlenecek Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nın (ICSG 2018) ülke açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. “Teknoloji hızla gelişiyor; artık ‘akıllı’ olan sadece telefonlarımız, bilgisayarlarımız değil. Evimiz, arabamız, klimamız, hatta buzdolabımızı bile akıllı olanlarla değiştiriyoruz ve bu bir tercih sebebi oluyor” diyen Başkan Arslan, “Akıllı sistemler, akıllı şehirler gibi kavramların ilerleyen günlerde daha da fazla karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Türkiye, yaklaşık 80 milyon nüfusu ve milyonlarca elektrik, su ve doğal gaz abonesiyle önemli bir pazar. Dünya enerji pazarında etkin rol almak bizim görevimiz. Piyasanın ihtiyaçlarına göre üreticilerin şekillenmesi, çözümlerin daha ekonomik ve teknolojik hale gelmesi, uluslararası iş birliklerinin gelişmesinin, ICSG 2018’in en büyük kazanımları olacağını düşünüyorum” dedi.

10 Binin Üzerinde Sektör Toplanacak

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın Ülke Partneri olduğu; 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. Ayrıca Ekonomi Bakanlığının destekleriyle organize edilen aralarında Birleşik Krallık, ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı 32 farklı ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018’e katılacak. Ülkelerden gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer alacak.

İstanbul Kogre Merkezinde Gerçekleştirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleri, ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

Uluslararası Bir Platform Sağlayacak

6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlayacak