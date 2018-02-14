Snowboard Dünya Kupası İçin Geri Sayım Başladı

Snowboard Dünya Kupası, 2700 metre rakımda, 210 cm. kar kalınlığında düzenlenecek

Erciyes Dağı’nın bir kez daha ev sahipliği yapacağı Ford FIS Snowboard Dünya Kupası için geri sayım başladı. 3 Mart’ta Erciyes Develi Kapı’da gerçekleşecek dünya kupası için 19 ülkeden 120 sporcu yarışacak. Sporcular, 2700 metre rakımda, 210 cm kar kalınlığına sabitlenmiş pistte mücadele edecek.

İtalya’nın en gözde kayak merkezleri Carezza ve Cortina; global çapta yarışların düzenlendiği Rogla (Slovenya), Bansko (Bulgaristan), Avusturya Alp’lerinin zirvelerinden biri olan Lackenhof gibi dünyaca ünlü kayak merkezlerinde gerçekleşen bu dev organizasyonun final etabı, 3 Mart 2018’de ülkemizin en gelişmiş kış sporları ve turizm üssü Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenecek.

19 ülkeden dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunun kıyasıya mücadele edeceği yarışma, 210 cm kar kalınlığına sahip özel hazırlanmış pistte gerçekleşecek. Erciyes’te 2018 şampiyonunun belirleneceği ve Kristal Küre’nin sahibini bulacağı etkinlik, yerli yabancı birçok misafiri ağırlayacak.

40 Ülkeden 3 Milyar Kişiye Ulaşacak

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS)’ın en prestijli sportif organizasyonlarından biri olan müsabaka için Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı’ da konumlu 2700 Metre rakımlı pistte, 19 ülkeden dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusu mücadele edecek. Yarış sırasında global kış sporları alanında uzman 350 kişilik ekip görev yapacak. Dünya genelinde 9 global network üzerinden Çin’e, Kore’ye, Japonya’ya, Rusya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan İngiltere’ye olmak üzere tüm dünya genelinde 40 farklı ülkede canlı yayınlanarak, ekranlarda Erciyes-Kayseri Tur olarak yaklaşık 3 milyar kişiye ulaşacak müsabakaları, on binlerce kış sporları tutkunu ise yerinde izleyecek.

Erciyes, Dünya Kupası Özelinde 22 Bin Ziyaretçi Bekliyor

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, ise “Olimpiyatlardan sonra böylesine büyük ve önemli bir organizasyonun ülkemizde Erciyes’te yapılıyor olmasının Türkiye’nin kış sporları potansiyelini dünyaya duyurmak adına muhteşem bir fırsat. Geçtiğimiz yıl Eurosport ve 9 global yayın kuruluşu tarafından 35 farklı ülkede canlı olarak yayınlanarak yaklaşık 2,5 milyar kişiye ulaşan organizasyonu, 17.000 kişi yerinde izlemişti. Önümüzdeki ay bu organizasyon vesilesiyle minimum 22.000 ziyaretçi ağırlayacağımızı ön görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Playmaker Sports & Entertainment Ajans Başkanı Kerem Mutlu, güvenlik, beslenme, sağlık ve konaklama gibi tüm detayların, global yarış organizasyonunun özel kurallarına uygun şekilde 2 ay öncesinden hazırlandığını belirtti.

Gün boyu sürecek DJ performansları, Ford araçları ile test sürüş deneyimi aktiviteleri, Ford Türkiye’nin saha aktiviteleri ve sürprizlerle dolu yarışmaları ile festival kurgusunda gerçekleşecek organizasyon, kış mevsimi tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak