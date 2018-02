Baoğaziçi elektrik'ten Gayrimenkul Enerji Raporu Yayınlandı

CK Boğaziçi Elektrik’in ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’, 2017 yılında İstanbul Avrupa Yakası’ndaki büyük hareketi rakamlarla ortaya koydu. Yaklaşık 10 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Avrupa Yakası’nda 2017’de 610 bin taşınma hareketi gözlendi. Günde ortalama 1.672 taşınma yaşanırken, her gün 462 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı



Son iki yıl baz alındığında İstanbul’daki taşınma hareketi 1 milyonu 102 bini buldu. CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “4,5 milyon elektrik abonesine hizmet verdiğimiz düşünüldüğünde iki yılda müşterilerimizin dörtte biri yer değiştirdi. Sektörün lider şirketi olarak bu harekete hızla yanıt verme başarısını gösterdik” dedi

Elektrik perakende sektörünün lider şirketi CK Boğaziçi Elektrik’in düzenli olarak açıkladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2017 sonuçları İstanbul Avrupa Yakası’ndaki yoğun hareketi gözler önüne serdi. Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 2017 yılında toplam taşınma hareketi bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 610 bin 180’e ulaştı. Günde ortalama 1.672 taşınma yaşanırken, her gün 462 gayrimenkul de ilk kez oturumcusu ile buluştu.

Son İki Yılda 1 Milyon 102 Bin Taşınma

Sektörde ‘ilk ve tek’ olma özelliğini taşıyan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2017 sonuçlarını değerlendirmek üzere basın mensupları ile bir araya gelen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Türkiye’nin ve dünyanın gözbebeği İstanbul her geçen gün büyüyor, gelişiyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda 492 bini 2016, 610 bini ise 2017 yılında olmak üzere son iki yılda 1 milyondan 102 bin taşınma hareketi gerçekleşti. Arka arkaya yükselen yeni projeler ve kentsel dönüşümün de etkisi ile her gün binlerce insan gayrimenkulünü değiştiriyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda 4,5 milyon aboneye hizmet verdiğimiz düşünüldüğünde son iki yılda abonelerimizin dörtte birinin hareket halinde olduğu ortaya çıkıyor. Bölgede görevli tedarik şirketi olarak biz de bu harekete en hızlı bir şekilde yanıt veriyoruz. Tüm bu gelişmeler İstanbul’un her geçen gün büyüdüğünü, yenilendiğini gözler önüne seriyor” diye konuştu.

169 Bin Gayrimenkulün Kapısı İlk Kez Açıldı

CK Boğaziçi Elektrik’in teknolojiye yaptığı yatırımlarla anlık olarak izlediği abonelerinin başvuru ve ikamet bilgileri baz alınarak hazırlanan ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre 2017 yılında yaşanan toplam taşınma hareketinin 441 bin 409’u ikinci el, 168 bin 771’i ise yeni gayrimenkullerde oldu. İkinci elde günde ortalama 1.209 taşınma hareketi yaşanırken her gün 462 gayrimenkulün kapısı da ilk kez açıldı.

Kentsel Dönüşümle 22,3 Bin Abone Tahliye Edildi

CK Boğaziçi Elektrik tarafından 2016 yılının şubat ayından itibaren tutulmaya başlanan konut yıkım istatistiklerine göre şubat-aralık ayları arasında 18 bin 585 konut yenilenmek amacıyla kentsel dönüşüm faaliyetine girerken bu rakam 2017 yılında 22 bin 367’e ulaştı. Yaklaşık 2 yıllık sürede ise toplam 40 bin 952 abone tahliye başvurusunda bulundu. 2017 yılı içinde en çok tahliye talebi 4 bin 89 ile Küçükçekmece, 2 bin 820 ile de Bahçelievler’den geldi. Kentsel dönüşüm çerçevesinde 2017 yılında tahliye edilen 22 bin 367 aboneliğin 19 bin 88’i mesken, 3 bin 250’si ticarethane, 29’u ise sanayi tesisi oldu. Bu açıdan bakıldığında 2017’de her gün, ortalama 6 daireli 9 apartmanın yıkımı gerçekleşti.

2017’de 46 Bin Yabancı Abone Kayıt Yaptırdı

Türkiye’nin kültür başkenti İstanbul, 2017 yılında da yabancıların ilgisin çekmeye devam etti. 155 ülke vatandaşının elektrik aboneliğinin bulunduğu İstanbul Avrupa Yakası’nda 2017 yılında 46 bin 333 yabancı abone kayıt yatırdı. 2016 yılı toplamında bu rakam 34 bin düzeyindeydi. Son iki yılda yabancı abone sayısındaki artışın en yüksek olduğu dönem Ekim 2017 oldu. Ekimde 5 bin yeni yabancı abone kaydı yapıldı.

6 Ayda 10 Bin Yeni Sivaslı Geldi

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nda Haziran 2017 itibarıyla ilk kez verilmeye başlanan abonelerin nüfusa kayıtlı olduğu illere göre dağılım rakamlara bakıldığında 2017 sonunda Avrupa Yakası’na İstanbullulardan sonra yine en çok Sivaslılar yer aldı. Haziran 2017’de 166 bin 937 olan Sivaslı abone sayısı, 10 bin 488 kişi artarak 177 bine ulaştı. Üçüncü sıradaki Kastamonululardaki artış 7 bin 361 kişiyi buldu ve Kastamonulu abone sayısı 126 bin 966’dan 134 bin 327’ye çıktı. İkinci altı ayda Trabzon 97 bin 436 abone ile Ordu’nun önüne geçerken, Kütahya sıralamada Bilecik’in önüne geçti. Bu arada İstanbul Avrupa Yakası’nda en az abonelik 2 bin 430 ile yine Burdurlulara ait oldu.

Bilgi Güncelleme Kampanyası Aralık Ayında Abone Sayısını Artırdı

CK Boğaziçi Elektrik’in 2017’nin son aylarında başlattığı ‘bilgi güncelleme’ kampanyası ise özelikle yılın son ayında ikinci el gayrimenkullerin abonelik rakamlarda kendini gösterdi. Tüketicilere ‘usulsüz elektrik kullanmayın, aboneliği üzerinize alın’ çağrısı yapan CK Boğaziçi Elektrik’in işlemleri hızlandırmak üzere internet sayfasına eklediği ‘Tıkla Abone Ol’ kampanyası aralık ayına damgasını vurdu.

Abonelik işlemlerinin yanı sıra mevcut bilgilerin doğru olup olmadığı, eksik bilgilerin de sorgulandığı ve bilgilerin güncellendiği dönemin etkisiyle Aralık 2017’de 2016 yılının aynı dönemine göre ikinci el gayrimenkul hareketlerinde yüzde 119’luk bir artış yaşandı. Aralık 2016’da 31 bin 247 olan rakam, 2017’nin aralık ayında 68 bin 515’e ulaşırken bu artışın önemli bölümü aslında birçok tüketicinin aboneliğini üzerine almasından kaynaklandı. Bilgi güncellemeyi kapsayan rakamlar da dâhil edildiğinde ikinci elde 441 bin olan taşınma hareketi 476 bin olarak gerçekleşti. Ancak bilgi güncelleme rakamları Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’ndaki yıllık rakamlara ve artış oranlarına yanlış bir değerlendirme oluşturmaması için yansıtılmadı.

En Hareketli İlçe Esenyurt

İlçeler bazında bakıldığında 2017 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nın en hareketli bölge son yıllarda özellikle yeni konutlarla taşınmada öne çıkan Esenyurt oldu. 2017 yılında bölgede 72 bin 807’si birinci el, 34 bin 404’ü ikinci el olmak üzere toplam 107 bin 211 taşınma hareketi gözlendi. Özellikle ikinci eldeki rakamlarda bilgi güncelleme kampanyasının etkisi gözlendi. En yoğun hareketin olduğu ilçeler listesinde ikinci sırada Küçükçekmece, üçüncü sırada Başakşehir yer alırken, Çatalca en az taşınmanın olduğu ilçe oldu