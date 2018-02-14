Free Shop Mağazalarına Yeni Düzenleme!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrüksüz satış mağazalarına ve depolarına yönelik düzenleme yaptı. Düzenleme yapılan yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Ve düzenlenen Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Gümrüksüz Satış Mağazalarında Yeni Dönem

Gümrük kapılarında ve havalimanlarında bulunan gümrüksüz satış mağazalarının açılmasına, satışlara, mağazaların işleyişine ve depoların açılmasına ilişkin düzenleme çalışması tamamlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile usul ve esaslar yeniden çizildi. Bakanlık düzenlemeyi “Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlığı altında yaptı. Yönetmelik bugünün Resmi Gazete’sinde yayımlandı ve yayımlandığı gün yürürlüğe de girdi.

Düzenleme sonrasında tüzel kişilerce yapılacak gümrüksüz satış mağazası açma başvurularında, temsil yetkisine haiz çalışanlardan istenmekte olan adli sicil belgesi ibrazı gerekli olmayacak. İbraz gümrük ve dış ticaret işlemlerinde istenmeyecek.

Gümrüksüz satış mağazasını işleten şirket/firmayla sınır kapısı işletmecisi arasında yapılan kira anlaşması beş seneden uzunsa, satış noktası veya depo izin belgesinin geçerlilik süresinde; kira anlaşmasının süresi geçerli olacak.

Tereddüt Oluşturan İfadelerde Sınırlar Net Olarak Çizildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemede, nakil aracı sürücüsü ve hizmetli personellerin ülkeye girişlerde alabilecekleri kozmetik kotası da yer aldı. Düzenleme öncesinde en fazla 120 ml’lik bir adet kozmetik ürün ifadesi kullanılmaktaydı. Bu ifadenin tereddüt oluşturduğu belirlenerek, ifadeler en çok 120 ml’lik bir tane parfüm ve bir tane kozmetik ürün olarak düzenlendi.

Bunların yanında gümrüksüz satış mağazalarının, depolarının ve işletme izin belgelerinin geçerliliklerinde başlangıç, söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe giriş yaptığı tarih olarak ifade edildi.