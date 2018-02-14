Oyak Renault Liderliği Elinden Bırakmadı!

2017 senesinde toplamda 365 bi otomobil üretimi, 599 bin 335 motor üretimi, 271 bin 174 vites kutusu, 383 bin 577 adette şasi üretimi yapan Oyak Renault, yüksek seviyedeki üretim performansı ile ülke genelinde otomobil üretimi ve ihracat alanlarındaki liderliği elinde tutuyor.

Geçtiğimiz sene ürettiği otomobil sayısıyla ülke genelindeki en yüksek üretim seviyesine ulaşan Oyak Renault, üretim bantları bazında dakikada bir otomobil indirme performansına ulaştı.

Oyak Renault Üretimin Yüzde 32'sini Karşıladı

Ülke genelinde geçtiğimiz sene içerisinde üretimi yapılan 1 milyon 143 bin adet otomobilin, yüzde 32'lik oranını tek başına göğüsleyen Oyak Renault, 1998 senesinden bu zamana kadar elinde tuttuğu liderlik konumunu 2017 senesinde de bırakmadı.

Geçtiğimiz sene içerisinde sadece otomobil üretimiyle değil, mekanik aksam ve parça imalatıyla da rekora koşan Oyak Renault'un Bursa'da üretimi yapılan mekanik aksamlarının Renault Nissan Uluslararası Lojistik Merkezi vasıtasıyla Renault Grubu fabrikalarında kullanılmak amacıyla ihraç edildiği biliniyor.

70'e yakın ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile, ülkenin toplam otomobil ihracatının yüzde 31'ini karşılayan Oyak Renault'un Genel Müdürü olarak görev yapan Tunç Başeğmez konu hakkında açıklamalarda bulundu. 1969 senesinde Türkiye genelinde üretime start verdiklerinin altını çizen Başeğmez, bahsi geçen konuda üretimde liderlik pozisyonunu koruyup, otomobil pazarına yön vermenin gururu içinde olduklarını dile getirdi.

Ülke Ekonomisine Katkı Devam Ediyor

Yaptıkları doğru yatırımlar çerçevesinde ülke ekonomisinin gelişmesine ve ülkenin refah düzeyinin artmasına katkıda bulunmayı sürdürdüklerine vurgu yapan Başeğmez, Türkiye otomotiv pazarında geçtiğimiz sene içerisinde bir önceki seneye oranla, otomobil üretiminin yüzde 20 seviyesinde, otomobil ihracatının ise yüzde 24 seviyesinde arttığını sözlerine ekledi.