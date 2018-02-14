Türkiye Müteahhitler Birliği 66. Yılını Kutladı

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin kuruluşunun 66. Yılı, birliğin Ankara’daki genel merkezinde bir resepsiyonla kutlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, “Türkiye Müteahhitler Birliği olarak, 119 ülkede başarıyla rekabet ediyoruz. 66 yıl önce başladığımız bu yolculukta, dün olduğu gibi yarınlarda da hep el ele daha büyük başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği, kuruluşunun 66’ncı yılını verdiği bir resepsiyonla kutladı. Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Ankara’daki genel merkez binasında düzenlenen geceye, Yönetim Kurulu ve üyelerinin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan büyükelçiler ve bürokratlar katıldı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Ülkemizi yurtdışında büyük başarıyla temsil eden ve ülkemizin imarında büyük rol oynayan siz Türkiye Müteahhitler Birliği’nin değerli üyeleriyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek başladığı konuşmasında, “Biz dünyadaki başarılarınızla övünüyoruz. Destek mekanizmaları noktasında ilave çabalar içindeyiz. Hizmet ihracatını çok önemsiyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde sizlerin daha fazla kaynağa erişmeniz için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu. Şimşek, “Çabalarınızı takdir ediyorum. Daha nice 66. Yıllara diyorum. İnanıyorum ki dünya liginde bizi daha güçlü şekilde temsil edeceksiniz” şeklinde konuştu.

“66 Yıllık Kurum Sayısı Çok Fazla Değil”

Resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Türkiye Cumhuriyeti'nde 66 yıllık bir tarihi kucaklayan kurum sayısının çok fazla olmadığını belirterek, “Bugün Türk inşaat sektörünün Türkiye’de ve dünyada ulaşmış olduğu konum hepimiz için gurur vericidir” dedi.

Şu anda dünyanın 119 ülkesinde rakiplerimizle başarıyla rekabet ettiklerini vurgulayan Yenigün, “Türkiye'de gerçekleştirilmekte olan dev altyapı yatırımlarının neredeyse tümünü üyelerimiz üstlenmiş durumdalar. Bugün küresel ekonomi olumlu seyrediyor; ancak önümüzde zorluklar görünüyor ve geleceğe hazırlanmak adına kırılganlıkları azaltacak reform ajandaları önem taşıyor. İş dünyası olarak beklentimiz; Türkiye’nin adım adım normalleşmesi, sıranın artık ekonomiye gelmesi. Yurtdışında da en kötü dönemin geride kaldığını, önümüzdeki dönemin daha olumlu olacağını umuyoruz” diye konuştu. TMB Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün özetle şunları söyledi:

YÜREĞİMİZ ASKERLERİMİZLE BİRLİKTE: “Yüreğimiz, Zeytin Dalı Harekatı ile terör odaklarına karşı verilmekte olan haklı mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte... Dileğimiz, kahraman askerlerimizin zaferi ve sağ salim yurda dönmeleridir. Ülkemizi korumak için verdikleri mücadele yolunda canlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; en kısa sürede sınırlarımızda kalıcı barışın ve huzurun tesis edilmesini temenni ediyoruz.”

TMB ÖNEMLİ ROL OYNADI: Türkiye Müteahhitler Birliği, yurtiçinde inşaat sektörünün gelişiminde ve yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin bugün geldiği noktada çok önemli bir rol oynamıştır. Aramızdan ayrılmış olan değerli kurucularımızı ve sektörümüzün duayenlerini rahmetle anıyor; tüm geçmiş başkanlarımızın ve yönetimlerin emeği için sektörümüz ve üyelerimiz adına kendilerine bir kez daha içten şükranlarımı sunuyorum.”

HÜKÜMETİMİZİN GÜCÜNÜ YANIMIZDA HİSSETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ: “TMB Yönetimi olarak sektördeki sorunlarımızın çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz. Üyelerimizin en büyük sorunu Fiyat Farkları ve Kamu İhale Kanunu konularında İNTES ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde yolumuzun daha da açılması için Ekonomi Bakanlığımız ve Eximbank ile sürekli ilişki içerisindeyiz. Yurtiçinde sektörün sürdürülebilir gelişimi için kardeş STK'lar ile yakın temas halindeyiz. Bizler bu çalışmaların ekip çalışması olduğunu düşünüyor; ekibin her birinin kendine düşeni yapmaktaki başarı oranına paralel olarak daha ileriye gidebileceğimizi düşünüyoruz. Müteahhitlik sektöründe, bankalarımız ve özellikle hükümetimizin gücünü yanımızda hissetmemiz çok önemli... Biz sektör olarak çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.”