Mikro Yazılım İle İstinye Üniversitesinden Eğitim Anlaşması
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Mikro Yazılım İle İstinye Üniversitesinden Eğitim Anlaşması


Mikro Yazılım İle İstinye Üniversitesinden Eğitim Anlaşması
Mikro Yazılım İle İstinye Üniversitesinden Eğitim Anlaşması Elif İşçi - Tarih: 14-02-2018 Saat: 14:22
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Mikro Yazılım eğitime verdiği desteği sürdürüyor. Bu süreçte İstinye Üniversitesi ile bu alanda yeni bir anlaşmanın imzalandığı açıklandı.

Mikro Yazılım, eğitim kurumları ile yaptığı iş birliklerine İstinye Üniversitesi ile devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen köklü kurumsal ve ticari yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım, İstinye Üniversitesi ile ortak bilimsel çalışmalar yapmak, meslek içi eğitimlerdeki güç ve birikimlerini birleştirmek ve sonuçlarını paylaşmak konularında bir iş birliği protokolü imzaladı.

İstinye Üniversitesi Rektörü Melih BULU Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan TOMUŞ tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; İstinye Üniversitesi’nde ilgili bölüm ve derslerde ticari yazılım olarak “Mikro Yazılım” programları kullanılacak. Öğrenci odaklı eğitim anlayışını üniversitenin tüm süreçlerinde uygulayan İstinye Üniversitesi’nde, Mikro Yazılım tarafından “eğiticinin eğitimi” ve “yerinde eğitim” programları düzenlenecek. 2018-2019 eğitim yılı sonunda başarılı öğrenciler Mikro Yazılım resmi sertifikası almaya hak kazanarak, kariyer hedeflerine katkı sağlayabilecekler.

Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan TOMUŞ; konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Teknoloji ve Yazılım sektörleri Türkiye ekonomisinin gelişmesinde ve kalkınmasında giderek artan önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, yazılım sektörünün yenilikçi ve öncü firmalarından biri olarak yetişmiş insan kaynağının da öneminin farkındayız. Mikro Yazılım, yazılım sektöründe yetişmiş ve donanımlı insan kaynağı yaratmak amacıyla her türlü eğitim faaliyetine destek vermeye devam edecektir.”

Mikro Yazılım; 2017-2018 eğitim döneminde; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile eğitim alanında iş birliği yapmıştı.

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