İmalat Sanayide Ses Getirecek Yapay Zeka Dönemi

Endüstride 4.0 dönemi adına geri sayım başlarken, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den önemli açıklamalar geldi. Türkiye, imalat sanayii sektöründe yapay zekayı devreye alacak yeni bir dönem içerisine girmek adına çalışmalarına hız verirken, yeni sanayi devrimine hazırlık düzeyini artırabilmek, işletmelerin dijital dönüşümüne hız kazandırabilmek, gereksinim duyulan dijital teknolojilerin geliştirilmesi konusunda etkin rol üstlenmek amacı ile Dijital Dönüşüm Platformu'nun kurulumunu yapan bakanlık, ülkenin dijital dönüşümde gündem belirlemesinde öncü bir rol üstlendi.

Dijital Dönüşüm Platformu

Bakanlık koordinasyonu çerçevesinde endüstride dijital dönüşüme yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Özlü, endüstri 4.0 ile birlikte imalat sanayide yapısal bir değişim gözlemleneceğini belirtti. Özlü, bu amaç doğrultusunda öncelikle ilgili tarafları bir araya getirmesi planlanan bir platformun kurulduğu haberini verdi.

Kurulan platform çalışmalarının yanında Sanayinin Dijital Dönüşümü Yol Haritası hazırlanması adına "KOBİ’lerde Dijital Dönüşümün Sağlanmasına Yönelik Politika Değerlendirme Çalışması" projesinin tamamlandığını söyleyen Özlü, bütün bu çalışmalar neticesinde söz konusu projede son aşamaya gelindiğini belirtti.

Bakan Özlü ayrıca yürütülen faaliyetler haricinde, mesleki eğitim sisteminin geliştirilebilmesi ve dijital dönüşüm sürecinde meydana gelmesi öngörülen işgücü gereksiniminin karşılanması amacı ile bakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında ise "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandığını dile getirdi.

Teknik Kolejler Kurulacak

Protokol çerçevesinde, OSB'de mesleki eğitime yeni bir anlayışın geleceği teknik kolejlerin kurulmasının hedeflendiğini ifade eden Özlü, bu kapsamda geçtiğimiz sene içerisinde Aksaray'da, Kayseri'de, Manisa'da, Şırnak'ta, Kırşehir'de, Antalya'da, Afyonkarahisar'da ve Tokat'taki Organize Sanayi Bölgeleri'nde Milli Eğitim Bakanlığı eğitim bursu destekli 9 adet teknik kolejin kurulup, eğitim ve öğretimin başlatıldığını işaret etti.